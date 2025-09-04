Do wypadku doszło w ubiegłym tygodniu podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu. Samolot F-16, pilotowany przez mjr. Macieja "Slaba" Krakowiana, rozbił się. 35-letni pilot nie przeżył.

Postępowanie ws. nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował, że postępowanie toczy się w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią pilota.

Sprawdzane są nagrania z prywatnej kamery pilota

Prok. Skiba zaznaczył, że łącznie do tej pory przesłuchano 48 świadków. Przekazał też, że kamera, która należała do pilota, została poddana wstępnej opinii biegłego informatyka z Żandarmerii Wojskowej. "Jest sprawna i znajdują się na niej nagrania, które zostały zgrane. W późniejszym etapie tego postępowania będą bardzo szczegółowo oględzinowane i porównywane z innymi dowodami" - podkreślił. Dodał, że zabezpieczono też nagrania z lotniska w Krzesinach i lotniska w Radomiu. "Są analizowane pod względem zawartości" - zaznaczył.