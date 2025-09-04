Ze względu na chorobę Armani nie pojawił się na trzech pokazach swojego domu mody w czerwcu i w lipcu - w całej jego dotychczasowej karierze coś takiego nie zdarzyło się ani razu.

Giorgio Armani 11 lipca świętował 91. urodziny. Prawie do ostatnich chwil był aktywny zawodowo i rządził w swoim imperium. Ostatnio coraz głośniej mówiło się, że przekaże stery. Włoch wielokrotnie odmawiał sprzedaży choćby niewielkiej części akcji swojej firmy.

Kto przejmie schedę po Armanim?

Być może schedę po Armani przejmie Pantaleo Dell'Orco, którego szef nazywał "Leo". Dell'Orco stoi na czele działu męskiego w jego domu mody, od lat był też prawą ręką projektanta. Dell'Orco jest bliskim współpracownikiem Armaniego od ponad 40 lat, choć przez cały ten czas trzymał się na uboczu. To jednak właśnie on - zamiast Armaniego - kłaniał się publiczności pod koniec dwóch tegorocznych pokazów męskich kolekcji w Mediolanie, na których projektant był wielkim nieobecnym.

Kariera i osiągnięcia Giorgia Armaniego

Giorgio Armani projektował kreacje dla gwiazd Hollywood, mundury włoskiej policji, uniformy taksówkarzy w Mediolanie. Imperium Giorgia Armaniego produkowało ubiory męskie i damskie oraz odzież dziecięcą, perfumy i wyposażenia. W jego skład wchodzą też m.in. luksusowe hotele i restauracje. We Włoszech był nazywany "Re Giorgio", czyli król Jerzy. Urodzony w 1934 roku w Piacenzy Armani planował zostać chirurgiem. W Mediolanie studiował medycynę. Jego los potoczył się jednak inaczej. Zrezygnował ze studiów po praktykach, które odbył w szpitalu służbowym podczas wojny. Najpierw zajął się fotografią, a potem zaczął pracować u Nina Cerrutiego, gdzie projektował garnitury męskie. Szło mu świetnie. W 24 lipca 1975 roku założył swoją firmę. W październiku 1976 roku Armani zaprezentował swoją pierwszą męską kolekcję. Odniósł oszałamiający sukces. Mówiło się, że tak jak Coco Chanel wyzwoliła kobiety z gorsetów, tak Armani zrewolucjonizował modę męską.

Ile jest warte imperium Armaniego?

Jak pisał w 2023 r. "Forbes", Giorgio Armani to najbogatszy projektant mody na świecie. Majątek Włocha wart jest ponad 11 miliardów dolarów. Słynny włoski projektant uplasował się na wysokiej, 154. pozycji na liście 2450 osób z majątkiem wartym co najmniej miliard dolarów.