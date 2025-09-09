Pojawią się przelotne opady deszczu. W których regionach? Prognoza pogody na wtorek, 9 września

Poranek w Polsce będzie w większości pogodny, z niewielkim zachmurzeniem. Wyjątek stanowią południowe i zachodnie krańce kraju, gdzie będzie więcej chmur, a także mgły. Na Śląsku i w Małopolsce spodziewane są przelotne opady deszczu z lokalnymi burzami. W ciągu dnia, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju, dominować będzie słońce i niska wilgotność. Natomiast na południu, a także na obszarze od Podlasia przez Mazowsze, Góry Świętokrzyskie, po Lubelszczyznę i Roztocze, mogą rozwinąć się rozproszone komórki konwekcyjne. Przyniosą one przelotne opady deszczu i lokalne burze.

Jaka temperatura we wtorek, 9 sierpnia? Prognoza pogody

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 13 do 15 stopni Celsjusza, choć na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu może wzrosnąć do 16 stopni. Chłodniej będzie jedynie w rejonach podgórskich. W ciągu dnia termometry wskażą od 18-20 stopni na południu kraju, na wybrzeżu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 23-25 stopni w głębi Polski.

Prognoza pogody, Czy we wtorek, 9 sierpnia będzie wiało?

We wtorek, 9 sierpnia 2025 roku, wiatr na południowych krańcach kraju będzie słaby, a poza tym umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Na wybrzeżu powieje z północnego wschodu.