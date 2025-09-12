Pogoda w ciągu dnia

W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, choć miejscami może być duże. Jedynie na południowym wschodzie spodziewane jest niewielkie zachmurzenie. Rano lokalnie mogą pojawić się mgły, które ograniczą widoczność do około 300 metrów. Wystąpią przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie istnieje ryzyko burz. W trakcie burz suma opadów może osiągnąć około 10 mm.

Reklama

Temperatura i wiatr w piątek, 12 września 2025

W piątek, 12 września 2025 roku, temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 24 stopni Celsjusza na większości terytorium kraju. Na wschodnich krańcach będzie cieplej, około 25 stopni Celsjusza, natomiast nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat chłodniej, bo około 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunku południowo-zachodniego, z wyjątkiem krańców południowo-wschodnich, gdzie będzie zmienny. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 55 km/h, a w Sudetach nawet do 70 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy z piątku (12 września) na sobotę (13 września) prognozuje się umiarkowane zachmurzenie, a jedynie na południowym wschodzie będzie ono niewielkie. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Na Śląsku i w Małopolsce spodziewane są burze, podczas których suma opadów może wynieść około 10 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza. Na Podkarpaciu będzie nieco chłodniej, około 8 stopni Celsjusza. Wiatr w nocy będzie słaby i zmienny, a na zachodzie i północy będzie wiał z kierunków południowych. W czasie burz stanie się porywisty.