Prognoza pogody na środę, 17 września 2025 roku

Prognoza pogody na środę, 17 września 2025 roku, wskazuje na umiarkowane do dużego zachmurzenie, ale z szansą na chwilowe przejaśnienia. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu dodatkowo możliwe są burze. Suma opadów może tam sięgnąć 30 mm. W Tatrach, na wysokości powyżej 2000 metrów, spodziewane są opady deszczu ze śniegiem lub samego śniegu.

Jaka temperatura w środę, 17 września?

W środę maksymalna temperatura w ciągu dnia osiągnie od 15 do 19 stopni Celsjusza, natomiast na terenach podgórskich będzie nieco chłodniej, bo od 13 do 15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, z porywami do 55 km/h. Nad morzem będzie on silniejszy, z porywami dochodzącymi do 70 km/h. W Sudetach prędkość wiatru w porywach wyniesie około 60 km/h.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy prognozowane jest małe lub umiarkowane zachmurzenie. Tylko na Pomorzu możliwe jest większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Minimalna temperatura wyniesie od 8 do 11 stopni Celsjusza, nad morzem około 13 stopni Celsjusza, a na terenach podgórskich najchłodniej, bo od 4 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, na wybrzeżu w porywach do 60 km/h. W Sudetach porywy wiatru osiągną około 55 km/h.