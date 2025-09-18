Prognoza na dzień

W ciągu dnia należy spodziewać się zachmurzenia, jednak miejscami pojawią się przejaśnienia. Na wschodzie kraju słońce może wyjść zza chmur już przed południem. Na północy i zachodzie możliwe są niewielkie opady deszczu.

Jaka temperatura w czwartek, 18 września 2025 roku?

W środę, 18 września 2025 roku, temperatury osiągną od 17 do 20 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich Karpat będzie chłodniej, około 15 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego. Będzie słaby lub umiarkowany, choć momentami może być porywisty. Nad morzem wiatr będzie silniejszy, w porywach osiągając prędkość do 65 km/h.

Prognoza na noc

W nocy z czwartku (18 września) na piątek (19 września) zachmurzenie pozostanie duże, ale z upływem godzin, zwłaszcza po północy, od południowego zachodu będzie się przejaśniać. W niektórych miejscach, szczególnie na północy i wschodzie, wystąpią krótkotrwałe, słabe opady deszczu. Minimalne temperatury wyniosą od 11 do 15 stopni Celsjusza. Cieplej będzie nad morzem, gdzie termometry pokażą około 17 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich temperatura spadnie do około 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, tylko na północy okresowo umiarkowany i porywisty. W Tatrach wiatr może być bardzo silny.