Prognoza pogody dla uczniów na czwartek, 2 października

Co nas czeka w czwartek? W czwartek pogoda będzie dość chłodna i typowo jesienna, więc przygotujcie się na warstwowe ubieranie!

Słońce i chmury: Spodziewamy się sporej ilości słońca, ale będą też chmury (zachmurzenie małe i umiarkowane). Miejscami niebo może być bardziej zachmurzone.

Temperatura w ciągu dnia (kiedy jesteś w szkole): Będzie rześko! Najcieplej będzie na północnym zachodzie – około 15 stopni Celsjusza. Na wschodzie i południu będzie chłodniej – około 10 stopni Celsjusza. Jeśli mieszkasz w górach, będzie najzimniej – od 4 do 9 stopni Celsjusza.

Deszcz i opady: W większości Polski będzie sucho, ale musisz uważać: Na północnym zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na wschodzie pod koniec dnia możliwe są słabe, krótkie deszcze. W górach (Bieszczady) rano może padać deszcz ze śniegiem lub sam śnieg!

Wiatr: Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z północy, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie niższa niż ta pokazywana przez termometr.

Jak się ubrać? (Zasada "na cebulkę")

Ponieważ rano jest zimno (blisko zera, a w górach poniżej zera!), a w ciągu dnia temperatura wzrasta do 10-15 stopni, kluczowe jest ubranie się na cebulkę. Dzięki temu możesz zdjąć jedną warstwę, kiedy zrobi się cieplej na szkolnym korytarzu lub podczas przerwy. Zestaw na czwartek to:

Warstwa 1 (Baza): Zwykła, cienka koszulka z krótkim lub długim rękawem (np. z bawełny).

Warstwa 2 (Ocieplenie): Sweter, bluza lub rozpinany kardigan – coś, co łatwo zdjąć i schować do plecaka, gdy słońce zacznie grzać.

Warstwa 3 (Zewnętrzna): Kurtka przejściowa (np. lekka kurtka puchowa, softshell, wiatrówka). Ważne, żeby była wiatro- i wodoodporna – przyda się, jeśli złapie Cię deszcz!

Dół: Długie spodnie (jeansy, dresy, chinosy).

Buty: Wygodne, pełne obuwie (adidasy, trapery, botki). Unikaj sandałów, bo rano będzie za zimno. Najlepiej, jeśli są lekko wodoodporne, szczególnie w regionach z przewidywanym deszczem.

Dodatki, o których warto pamiętać

Dodatki, o których warto pamiętać, to:

Szalik/chusta : Cienki szalik lub chusta typu komin będą idealne na rześki poranek i ochronę przed północnym wiatrem.

: Cienki szalik lub chusta typu komin będą idealne na rześki poranek i ochronę przed północnym wiatrem. Czapka : Jeśli marzniesz lub mieszkasz w rejonach podgórskich (tam, gdzie może spaść śnieg!), włóż do plecaka lekką czapkę.

: Jeśli marzniesz lub mieszkasz w rejonach podgórskich (tam, gdzie może spaść śnieg!), włóż do plecaka lekką czapkę. Parasol lub kaptur: W północno-zachodniej i wschodniej Polsce lepiej mieć w plecaku mały parasol lub kurtkę z kapturem na wypadek przelotnego deszczu.

Podsumowując: Ubierz się ciepło na wyjście, ale warstwowo, żeby móc się rozebrać w ciągu dnia!