Kawka z...Karoliną Stanisławczyk. Podbiła sieć hitem "Cliché"

Karolina Stanisławczyk dała się poznać piosenką "Cliché", która dosyć szybko stała się hitem. To była jedna z pierwszych moich piosenek, którą wydałam. Taka z moich początków. To było trochę zaskakujące dla mnie. Nie spodziewałam tego, że to tak wystrzeli - mówi w Kawce z... Karolina Stanisławczyk.

Kawka z... Karoliną Stanisławczyk. Powraca z płytą "Blask"

Teraz artystka powraca z albumem "Błysk". To płyta, która pełna jest energii klubowych rytmów z ważnymi opowieściami o siostrzeństwie, wolności i budowaniu własnej tożsamości. "Błysk" to pop na własnych zasadach – bez ograniczeń gatunkowych, za to z dużą dawką osobowości. To manifest kobiecej wolności, niezależności i wspólnoty.

Wiedziałam, że ta poprzeczka jest dosyć wysoko postawiona i nie jest łatwo ją przeskoczyć - stwierdza Stanisławczyk. Przyznaje, że nad nowym albumem pracowała dwa lata.

Kawka z...Karoliną Stanisławczyk. "Zawsze cisnęłam do oporu"

Nie było łatwo, bo jestem osobą, która dużo analizuje. Wszystko tak naprawdę, co zrobię, to muszę przemyśleć trzy tysiące razy, czy to na pewno to. Co czasami utrudnia pracę - wyznaje w Kawce z... Karolina Stanisławczyk.Zawsze cisnęłam do oporu, ale teraz... zaczęłam tak już myśleć chłodno, z takim chłodnym podejściem podchodzić do tego - przyznaje.

Kawka z...Karoliną Stanisławczyk. "Chcieli we mnie zmienić wszystko"

Wspominając swoje początki w branży muzycznej przyznaje, że było wielu "wujków dobra rada", którzy doradzali jej zmiany. Chcieli zmienić wszystko. Począwszy od moich włosów, dlatego w "Cliché mam inne. Nie do końca się dobrze czułam w nich. Chcieli zmienić to, jaka mam być na wywiadach, w życiu, dlaczego tak, a dlaczego nie. Jaką powinnam tworzyć muzykę, żeby to się udało. Takie "dobre rady" dostaję cały czas, ale mam już swoje zdanie na ten temat. Na początku nie było łatwo. Uczę się stawiać granice - wyznaje w Kawce z...Karolina Stanisławczyk.

Jaka jest jej druga płyta "Błysk"? Jak pisze teksty? Jaka jest prywatnie? Dlaczego kocha wszystko, co jest retro? Czy jej serce jest zajęte? Czy zawsze jest odważna? Czy tylko na scenie? O tym w tym odcinku Kawki z...opowiada Karolina Stanisławczyk.