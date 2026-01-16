Tusk według Mentzena bardziej asertywny od Morawieckiego

Premier Tusk znany jest ze swojej aktywności w mediach społecznościowych. W jednym z ostatnich wpisów na portalu "X" zamieścił fragment wywiadu, którego Mentzenem udzielił na kanale "Żurnalista" w serwisie YouTube.

W nagraniu lider Konfederacji stwierdził, że Tusk jest bardziej asertywny w relacjach z Unią Europejską niż Mateusz Morawiecki.Jeżeli spojrzymy na relacje z Unią Europejską, to Tusk jest tam według mnie bardziej asertywny niż Mateusz Morawiecki. Tak to wygląda, jeżeli chodzi nie o mówienie, tylko o robienie. Tusk już dawno temu zauważył, to było widać już podczas jego pierwszej kadencji, że on musi mówić rzeczy proeuropejskie, bo jego elektorat tego oczekuje, natomiast już w działaniach realnych w UE się stawia bardzo. PiS robi zupełnie odwrotnie. Ma retorykę bardzo antyeuropejską, natomiast potem się na wszystko zgadza i wszystko podpisuje - powiedział Mentzen.

Słowa lidera Konfederacji skomentował premier polskiego rządu. Tak oczywiste, że nawet poseł Mentzen to zauważył - napisał Tusk.

Mentzen odpowiedział na wpis Tuska

Na wpis premiera Tuska szybko zareagował Mentzen. Szkoda, że nie wstawił Pan pozostałych fragmentów o sobie - napisał szef opozycyjnej partii. Lider Konfederacji w ten sposób dał do zrozumienia, że premier z całego wywiadu wybrał dla siebie "wygodny" fragment, natomiast pominął całą krytykę pod swoim adresem, której w udzielonym przez Mentzena wywiadzie nie brakowało.