Kiedy tak naprawdę zaczyna się wiosna?

Jedna data, dwa znaczenia. 20 marca 2026

W 2026 roku kluczowa data to piątek, 20 marca. Tego dnia rozpoczyna się zarówno wiosna astronomiczna, jak i kalendarzowa.

Reklama

Astronomiczna wiosna związana jest ze zjawiskiem równonocy. To moment, w którym dzień i noc trwają dokładnie tyle samo. Od tego czasu dni zaczynają się wydłużać, a noce skracać. Słońce wznosi się wyżej nad horyzontem i coraz intensywniej ogrzewa półkulę północną – w tym także Polskę. Ten moment wyznacza naturalny początek zmian, które kojarzymy z wiosną.

Z kolei wiosna kalendarzowa to po prostu umowna data. W przeciwieństwie do astronomicznej nie zmienia się co roku i zawsze przypada tego samego dnia. Jej wprowadzenie miało przede wszystkim ułatwić porównywanie danych i obserwacji w różnych latach i regionach.

Wiosna zaczyna się wcześniej, niż myślisz

Choć większość osób czeka na 20 marca, w praktyce wiosna "zaczyna się" dużo wcześniej. Już 1 marca startuje wiosna meteorologiczna, która trwa do końca maja.

To podział stosowany przez meteorologów i klimatologów. Dzięki niemu łatwiej analizować dane pogodowe i porównywać sezony. Z punktu widzenia statystyki to rozwiązanie znacznie bardziej praktyczne niż opieranie się wyłącznie na ruchu Ziemi wokół Słońca.

Reklama

Co ciekawe, taki podział jest powszechnie stosowany na całym świecie – nie tylko w Polsce – i stanowi podstawę wielu analiz klimatycznych.

Temperatura decyduje. Czym jest wiosna termiczna?

Jest jeszcze jeden sposób patrzenia na początek tej pory roku. Chodzi o wiosnę termiczną, która zaczyna się wtedy, gdy średnia dobowa temperatura powietrza utrzymuje się między 5 a 15 stopniami Celsjusza.

To właśnie ten moment wiele osób uznaje za prawdziwy początek wiosny. Znika mróz, pojawia się więcej słońca, a spacery przestają być wyzwaniem.

Problem w tym, że wiosna termiczna nie ma jednej konkretnej daty. Może pojawić się wcześniej lub później, w zależności od roku i regionu. W ostatnich latach – co potwierdzają dane klimatologiczne – coraz częściej zaczyna się wcześniej niż jeszcze kilkanaście lat temu. To jeden z efektów obserwowanych zmian klimatycznych.

Przyroda ma własny kalendarz

Najbardziej "żywą" definicją wiosny jest ta fenologiczna, oparta na tym, co dzieje się w naturze. Tu nie liczy się data ani temperatura sama w sobie, ale konkretne zjawiska – kwitnienie roślin, pojawienie się liści czy aktywność zwierząt.

Według danych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej początek wiosny fenologicznej w Polsce może się znacząco różnić w zależności od regionu. W północno-wschodniej części kraju przypada dopiero na początek kwietnia, podczas gdy na zachodzie i południowym zachodzie pierwsze oznaki wiosny pojawiają się już na przełomie lutego i marca.

Dlaczego wiosna ma aż tyle "początków"?

Choć może to wydawać się skomplikowane, każdy z tych podziałów ma swoje uzasadnienie. Astronomia tłumaczy ruch Ziemi, meteorologia porządkuje dane, klimatologia analizuje temperatury, a fenologia obserwuje naturę. Dzięki temu możemy patrzeć na wiosnę z różnych perspektyw – naukowej, praktycznej i tej najbardziej codziennej, związanej z tym, co widzimy za oknem.

W praktyce nie ma jednego momentu, w którym wiosna "pojawia się" nagle. To raczej proces, który zaczyna się wcześniej, niż wskazuje kalendarz, i rozwija stopniowo.