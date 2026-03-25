Leczenie w szpitalu bez hospitalizacji? To możliwe

Zgodnie z projektem rozporządzenia, część świadczeń szpitalnych będzie mogła być realizowana bez konieczności przyjmowania pacjenta na oddział. Oznacza to odejście od dotychczasowego modelu, w którym leczenie szpitalne niemal zawsze wiązało się z hospitalizacją.

Reklama

Resort zdrowia zwraca uwagę, że obecne przepisy nie przewidują takiej możliwości, mimo że w praktyce nie każdy pacjent wymaga wielogodzinnego czy kilkudniowego pobytu w szpitalu. W wielu przypadkach wystarczy jedynie dostęp do specjalistycznego sprzętu i personelu medycznego.

Kluczowe będzie 12 godzin

Nowy model ma dotyczyć świadczeń, których realizacja — ze względu na ich charakter — nie przekracza 12 godzin. To właśnie w tej grupie przypadków lekarze będą mogli zdecydować o leczeniu bez formalnej hospitalizacji.

Decyzja o trybie przyjęcia pacjenta ma należeć do lekarza i wynikać z oceny stanu zdrowia. Jeśli sytuacja będzie tego wymagać, pacjent nadal zostanie przyjęty na oddział i objęty pełną opieką szpitalną.

Szybszy powrót do domu i mniej kolejek

Reklama

Jednym z głównych założeń zmian jest umożliwienie pacjentom szybszego powrotu do codziennego życia. Jeśli ich stan zdrowia na to pozwoli, będą mogli wrócić do domu jeszcze tego samego dnia.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że takie rozwiązanie może poprawić dostęp do świadczeń i skrócić czas oczekiwania na leczenie. Mniej zajętych łóżek szpitalnych to większa przepustowość systemu i lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów.

Szpitale nadal zapewnią pełną opiekę

Nowe przepisy nie oznaczają ograniczenia bezpieczeństwa pacjentów. Wręcz przeciwnie — szpitale będą zobowiązane do zapewnienia całodobowej hospitalizacji w razie potrzeby.

Jeśli w trakcie diagnostyki lub leczenia okaże się, że stan pacjenta wymaga dłuższej obserwacji, zostanie on przyjęty na oddział. System ma być elastyczny i dostosowany do realnych potrzeb zdrowotnych.

Pilne zmiany w systemie

Resort zdrowia zdecydował się skrócić czas konsultacji publicznych projektu, argumentując to koniecznością szybkiego wdrożenia nowych rozwiązań. Planowany termin wejścia przepisów w życie to 1 lipca tego roku. Zmiany wpisują się w szerszy trend modernizacji opieki zdrowotnej — większego nacisku na efektywność, elastyczność i dopasowanie leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Co to oznacza dla pacjentów?

Dla wielu osób może to być znacząca zmiana w doświadczeniu leczenia szpitalnego. Krótszy kontakt z placówką, mniej formalności i większy komfort to potencjalne korzyści. Jednocześnie kluczowe pozostanie bezpieczeństwo i właściwa kwalifikacja do nowego trybu leczenia. Ostateczny kształt przepisów poznamy po zakończeniu konsultacji, ale jedno jest pewne — polskie szpitale czeka istotna transformacja.