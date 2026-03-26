Koniec lotów do Azji? Kurczą się korytarze powietrzne

Branża lotnicza w Europie zmaga się z coraz większymi problemami. Nie chodzi jednak o klientów, a o dostęp do bezpiecznych korytarzy powietrznych. Od kilku lat coraz większe obszary są omijane przez linie rejsowe.

Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę, czyli od czterech lat, niebo nad tym krajem jest zamknięte. W kolejnych miesiącach większość linii rezygnowała też z lotów nad Rosją i Białorusią. Pod koniec lutego tego roku niebezpieczne stało się także latanie nad Zatoką Perską.

Patrząc na mapę z perspektywy Europy, oznacza to znaczne ograniczenie możliwości wykonywania lotów w kierunku Dalekiego Wschodu – m.in. do Japonii, Tajlandii czy Chin. Tradycyjne korytarze przez Rosję i Ukrainę zostały wyłączone. Europejskie linie „cisną się”, lecąc nad Turcją i Azerbejdżanem.

Dubaj nie jest już centrum świata

Niemal całkowicie zniknęła rola Dubaju i Dohy jako centrów przesiadkowych dla pasażerów z Europy, w tym Polski. Linia Qatar Airways, latająca z Warszawy do Dohy, zawiesiła połączenia.

Do Dubaju wciąż można polecieć linią Emirates, choć MSZ regularnie i stanowczo przestrzega przed takimi podróżami. Słynne lotnisko DXB szykowało się do obsługi ok. 100 mln pasażerów. W obecnych warunkach osiągnięcie połowy tej liczby będzie sukcesem.

Gdzie polecimy z Warszawy? Nowe kierunki

Mimo trudności branża lotnicza w Polsce liczy na dobry sezon. Tradycyjnie w ostatnią niedzielę marca rozpoczyna się "lotnicze lato", czyli nowy rozkład lotów m.in. na lotnisku Chopina w Warszawie.

Właściciel portu, PPL, informuje, że z Warszawy polecimy aż do 142 miejsc. Najwięcej nowych połączeń otwiera Wizz Air. Węgierska tania linia uruchamia osiem nowych kierunków:

Bratysława – 5 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03

Tallin – 7 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03

Minorka – 2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03

Sofia – 4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03

Lamezia Terme – 3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.03

Faro – 2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.03

Braszów – 2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 09.06

Zadar – 4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 09.06

Wizz Air został "królem polowania" na nowe sloty w Warszawie. Linia wykona w sezonie niemal 21 tys. operacji startów i lądowań – o 26 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Gdyby wszystkie samoloty latały w stu procentach pełne, Węgrzy przewieźliby aż 5 mln pasażerów. Przy realnym obłożeniu na poziomie 80-90 proc. oznacza to ponad 4 mln.

Co proponuje LOT?

Narodowy przewoźnik odpowiada mniej więcej za połowę ruchu na lotnisku Chopina. W sezonie letnim wykona 75 tys. operacji – o 9 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Co ważne, LOT wprowadza nowe samoloty B787 MAX 8, które od grudnia przylatują do Polski z fabryki w USA. W efekcie liczba oferowanych miejsc zwiększy się aż o 29 proc. – do 11,5 mln.

LOT zawiesił połączenia do Dubaju, Rijadu i Tel-Awiwu. W zamian od lipca zwiększa liczbę lotów do Tokio z 7 do 10 tygodniowo. Zapowiada też nowe kierunki:

Bolonia – 6 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.03

San Francisco – 4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 06.05

Porto – 4–5 razy w tygodniu, pierwszy rejs 25.05

Heraklion – 3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.05

Palma de Mallorca – 3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.05

Ałmaty – 3–4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.05

Najważniejsze będzie połączenie z San Francisco, które ma generować największe zyski dla LOT-u.

"Ponad 140 kierunków na lato na Lotnisku Chopina to nie tylko ładna statystyka, to potężny silnik dla naszych przychodów i dowód, że gramy w najwyższej lidze. Przewoźnicy nie otwierają nowych tras z sympatii – robią to tam, gdzie jest gigantyczny popyt. Strategicznie najważniejsze jest bezpośrednie połączenie do San Francisco, inwestycja w rentowny segment long-haul, przyciągający ruch biznesowy i budujący wartość naszego lotniska na globalnej mapie" – mówi Marcin Danił, członek zarządu PPL S.A.

Po kilku latach przerwy do Warszawy wraca też łotewska linia airBaltic, która będzie latać do Rygi trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek).