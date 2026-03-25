Szczęśliwe liczby z ostatniego losowania to: 9, 13, 16, 17, 38, 45. Tylko jedna osoba poprawnie wytypowała cały zestaw, co przełożyło się na dokładną wygraną w wysokości 32 060 068,20 złotych.

Oprócz głównej nagrody odnotowano również wygrane niższego stopnia. W przypadku "piątek" było ich aż 134, a każda z nich została nagrodzona kwotą nieco ponad 5,1 tys. złotych.

Wielka wygrana w Lotto. Padła "szóstka" warta ponad 32 mln złotych

Po rozbiciu kumulacji kolejna pula na główną wygraną wraca do standardowego poziomu. W najbliższym losowaniu gracze powalczą o 2 miliony złotych.

Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie został zakupiony zwycięski kupon. Takie informacje zwykle pojawiają się z opóźnieniem.

Poprzednia główna wygrana w Lotto padła ponad miesiąc wcześniej - 21 lutego. Wtedy jedna osoba zdobyła ponad 6,8 mln złotych. Kupon został kupiony w Gdyni, a liczby zostały wybrane samodzielnie.

Jeśli chodzi o rekordy, najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce wciąż należy do gracza ze Skrzyszowa. W 2017 roku zdobył on ponad 36,7 mln zł. Niewiele mniej, bo ponad 35,2 mln zł, padło dwa lata wcześniej w Ziębicach.