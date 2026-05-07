Media publiczne wypowiadają wojnę fake newsom. Rusza portal "Sprawdzam to"

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 13:46
[aktualizacja dzisiaj, 13:51]
Podpisanie porozumienia mediów publicznych dot. walki z dezinformacją/PAP
Polskie media publiczne - Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa i Polskie Radio zawarły w czwartek porozumienie powołujące do życia inicjatywę „Sprawdzam to”. Jej celem ma być skuteczna walka z dezinformacją.

Współpraca TVP, PAP i Polskiego Radia

W czwartek w siedzibie Telewizji Polskiej list intencyjny w sprawie powołania inicjatywy podpisali dyrektor generalny Telewizji Polskiej Tomasz Sygut, dyrektor generalny Polskiej Agencji Prasowej Marek Błoński oraz redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher. Podpisane w czwartek porozumienia wsparło także Ministerstwo Cyfryzacji.

Głównym elementem inicjatywy będzie portal sprawdzamto.pl, na którym będą publikowane i porządkowane treści fact-checkingowe.

Co znajdzie się na stronie?

Znajdą się tam m.in. newsy, analizy i raporty oraz publicystyka wyjaśniająca mechanizmy manipulacji w mediach. Portal zbuduje własną redakcję, ale kluczowe dla rozwoju projektu będzie merytoryczne i instytucjonalne zaplecze mediów publicznych.

PAP wzmocni projekt "Sprawdzam to” od strony analitycznej. Agencja przygotuje cotygodniowy newsletter podsumowujący najważniejsze dezinformacyjne "zagrożenia tygodnia”, uzupełnione o kontekst lokalny, krajowy i międzynarodowy. Ponadto PAP we współpracy z IBRiS zrealizuje badanie opinii publicznej, które dwa razy w roku pozwoli ocenić poziom świadomości społecznej w zakresie dezinformacji.

Treści powstające w ramach projektu – teksty i multimedia – będą udostępniane w serwisie informacyjnym PAP, na portalu PAP.pl, w serwisach profilowanych oraz w kanałach społecznościowych Agencji.

Źródło PAP
oprac. Weronika Papiernik
Media publiczne wypowiadają wojnę fake newsom. Rusza portal "Sprawdzam to" »
