Decyzję w sprawie unieważnienia głosowania podjęła - jak poinformowało biuro prasowe - Krajowa Komisja Wyborcza Partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy - jak dodano - niezwłocznie Rada Krajowa partii.

Poniedziałkowe głosowanie w Polsce 2050

Poniedziałkowe głosowanie rozpoczęło się o godz. 16, było przeprowadzone online. Miało się zakończyć o godz. 22, a po tej godzinie planowane było ogłoszenie wyników. Ok. godz. 23:30 wciąż jednak ich nie ujawniono. W mediach pojawiały się informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania, w którym uprawnionych było ponad 800 osób.

Nieprawidłowości podczas głosowania

Przedstawiciele Polski 2050, z którymi rozmawiała PAP, nie potrafili wyjaśnić, co jest powodem opóźnień. Początkowo źródła informowały o możliwym ogłoszeniu wyników we wtorek. Ostatecznie jednak - jak poinformowało w nocy z poniedziałku na wtorek biuro prasowe w komunikacie - głosowanie zostało unieważnione. W poniedziałek w II turze wyborów członkowie Polski 2050 wybierali liderkę ugrupowania; o stanowisko przewodniczącej ubiegają się dwie polityczki: ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.W sobotnim głosowaniu w ramach I tury poparło je odpowiednio 277 i 131 członków partii. O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni ubiegało się pierwotnie pięcioro jej członków.

Szymon Hołownia zrezygnował

Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany b. prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih.