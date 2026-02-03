Skrajny mróz doprowadził tej zimy do wzrostu liczby zgonów w Polsce. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa życie straciło już 40 osób. Służby ostrzegają, że liczba ta może jeszcze wzrosnąć.

Morawiecki: Rząd Tuska zawodzi

Mateusz Morawiecki w Polsat News skrytykował rządy Donalda Tuska. Powiedział, że w wielu obszarach aparat państwowy zawodzi. Stąd też - jego zdaniem - problemy infrastrukturalne w czasie ataku mrozów w Polsce.

Jest awaria ciepła, awaria internetu, z KSeF-em sobie nie poradzili. Jest awaria na kolei. Mamy naprawdę potężne awarie i najwyraźniej obecny premier sobie z tym nie radzi- powiedział wiceprezes PiS.

"Zima zaskoczyła ten rząd"

Według Morawieckiego "zima zaskoczyła ten rząd". Jak najbardziej tak można powiedzieć, ale najsmutniejszym przejawem jest to, że 40 osób zmarło z zimna i myślę, że to jest dramatyczna sytuacja, z którą pan premier powinien się zmierzyć - powiedział Morawiecki.

Pytany o to, jak władze centralne w Warszawie miałyby reagować na lokalne sytuacje kryzysowe, Mateusz Morawiecki wskazał na zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej. Powinny służby państwa pomagać, mamy tutaj do czynienia i z WOT-em, który jest służbą państwa. (...) Wojska Obrony Terytorialnej pomagały, one wręcz były ostatnią linią obrony, bez nich, krytykowanych Wojsk Obrony Terytorialnej, śnieg by zasypał ten rząd, bo by sobie w ogóle z tym nie poradzili - powiedział Morawiecki.

Nowa nazwa dla KO

Były premier zaproponował nową nazwę dla KO. W Ursusie, niedaleko stąd, w Warszawie umierają dwie osoby w swoim własnym mieszkaniu. Jest dramatyczna sytuacja i ta koalicja powinna się nazywać "Koalicją Awarii". Wiem, że ona ostatnio zmieniła nazwę z Platforma Obywatelska, PO, na KO, ale powinna zmienić na KA, Koalicja Awarii - powiedział Mateusz Morawiecki.