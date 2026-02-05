Jacek Sasin został zapytany w Radiu Zet, kiedy PiS przedstawi kandydata na premiera. Polityk Prawa i Sprawiedliwości powtórzył słowa Jarosława Kaczyńskiego ze spotkania sprzed 1,5 tygodnia z woj. świętokrzyskiego. Padła wówczas deklaracja, że jest to niedługa perspektywa czasu.

Jacek Sasin o nowym otwarciu i "kocie w worku"

Realny termin to wiosna tego roku. To będzie taki początek nowego sezonu politycznego. Chcemy przejść do ofensywy politycznej, która musi wiązać się również z pewną ofertą personalną. Nie chcemy, żeby Polacy kupowali kota w worku – przekonywał Sasin w Radiu Zet. Jego zdaniem kandydat "zadowoli przede wszystkim tych wszystkich, którzy oczekują pewnego nowego otwarcia".

Reklama
Mateusz Morawiecki zaproponował nową nazwę dla KO. 'Powinna się zmienić na KA'
Mateusz Morawiecki zaproponował nową nazwę dla KO. "Powinna się zmienić na KA"

Zobacz również

Mateusz Morawiecki nowym premierem? Jacek Sasin stawia sprawę jasno

Poseł PiS przekonywał, że w partii jest wielu "znakomitych kandydatów". Jak przyznał "potrzebne jest nowe otwarcie i nowa twarz". Sasin pokusił się też o ocenę personaliów. Wykluczył samego siebie oraz Andrzeja Dudę i Mateusza Morawieckiego. Byłego prezydenta postawił odrobinę poza bieżącą polityką. Z kolei siebie nazwał jedną z głównych twarzy drugiego rządu. Ja nie będę się tutaj wdawał w jakieś obsesyjne krążenie wokół postaci Mateusza Morawieckiego. Jest jednym z ważnych polityków PiS, jednym z wielu – zauważył Sasin.

Kaczyński skreślił Morawieckiego z jednego powodu. Czarnek ujawnia
Kaczyński skreślił Morawieckiego z jednego powodu. Czarnek ujawnia

Zobacz również

Mateusz Morawiecki drwi z Sasina

Na tweeta z tej dyskusji w Radiu Zet zareagował Mateusz Morawiecki. Wstawił trzy ziewające buźki. "PS. Jacku, skoro znów budzi się w Tobie zew kingmakera mam dwa słowa: sejmik podlaski" - napisał były premier. „Dajcie sobie spokój. Świat nie kręci się wokół nazwiska premiera, bo trzeba zwyciężyć w wyborach. A wyborów nie chcemy wygrać dla siebie, tylko żeby zmieniać Polskę” - przekonywał Tobiasz Bocheński. Europoseł PiS podkreślił, że "ciągłe opowiadanie: ja! ja! ja! niczemu nie służy".