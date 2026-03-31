"Koalicja Obywatelska w badaniu IBRiS dla «Rzeczpospolitej» przeprowadzonym w dniach 27-28 marca zanotowała skok o 2,3 punkty procentowe względem poprzedniego naszego sondażu z końca lutego – i z wynikiem 32,4 proc. przewodzi partyjnej stawce" - relacjonuje dziennik.

Drugie miejsce na podium zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,5 proc., trzecie Konfederacja (13,4 proc.), . Natomiast na piąte miejsce spadła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,5 proc.)" i znajduje się teraz niżej niż Lewica, jeśli chodzi o poparcie.

Awans Lewicy i PSL

Z partii tworzących rząd – na czwarte miejsce awansowała Lewica (7,9 proc. poparcia, wzrost o 1,1 pkt proc.). PSL znajduje się pod progiem, ale poprawiło wynik z 4,2 proc. na 4,5 proc. poparcia. Polska 2025 również ma lepsze wyniki, choć całe jej poparcie znajduje się w granicach błędu statystycznego.

Według "Rzeczpospolitej", rosnące zainteresowanie Lewicą może mieć związek z aktywnością marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Polityk stawia na konfrontację z prezydentem Karolem Nawrockim i być może te działania przynoszą efekty.

PiS zyskało, partia Braun straciła

Poparcie dla PiS wzrosło o 2,4 pkt proc., a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorz Brauna straciła 1,7 pkt proc. w porównaniu z sondażem przeprowadzonym w dniach 27-28 lutego. Politolog prof. Antoni Dudek z UKSW powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że obecny układ sił jest daleki od stabilności.

To starcie jest bardzo nieprzewidywalne. Wszystko zależy od tego, jakie Czarnek będzie miał pomysły i na ile oryginalnie będzie punktować rząd. On musi być radykalniejszy od Brauna - stwierdził prof. Dudek.

Badanie IBRiS zostało przeprowadzone w dniach 27-28 marca 2026 r. metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na grupie 1067 respondentów.