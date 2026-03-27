Sondaż, opublikowany w środę przez portal tygodnika "HVG", wykazał, że TISZA zyskuje na popularności, podczas gdy poparcie dla Fideszu pozostaje niezmienne. Ugrupowanie Magyara powiększyło przewagę do 23 punktów procentowych wśród zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 20-punktową przewagą w sondażu z lutego.

Szykuje się rekordowa frekwencja

TISZA uzyskała poparcie 58 proc. zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 55 proc. miesiąc wcześniej, podczas gdy Fidesz poparło 35 proc. zdecydowanych wyborców, tyle samo co w poprzednim miesiącu - podał Median. Biorąc pod uwagę ogół społeczeństwa, najważniejsza partia węgierskiej opozycji uzyskała poparcie na poziomie 46 proc., a Fidesz - 30 proc. Sondaż przeprowadzono w dniach od 17 do 20 marca.

Median stwierdził też, że 89 proc. respondentów zadeklarowało udział w wyborach. W 2022 roku frekwencja wyborcza wyniosła 70 proc. Możliwe, że zobaczymy rekordowo wysoką frekwencję – powiedział Endre Hann, dyrektor Median, w podcaście "HVG".

Kiedy wybory na Węgrzech?

Skrajnie prawicowa partia Mi Hazank uzyskała poparcie 4 proc. zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 6 proc. w lutym. Próg wyborczy dla partii wynosi 5 procent. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.