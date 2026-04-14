"Izrael to nowa III Rzesza". Ambasador USA ostro reaguje po incydencie w Sejmie

Agnieszka Maj
wczoraj, 15:16
Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. "Izrael to nowa III Rzesza". Ambasador USA ostro reaguje po incydencie w Sejmie/Agencja Gazeta
Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, przemawiając dziś w Sejmie pokazał flagę Izraela ze swastyką w miejscu gwiazdy Dawida. Wystąpienie Berkowicza wzbudziło oburzenie na sali sejmowej. Część posłów krzyczała "skandal". Skomentował je w ostrych słowach Tom Rose, ambasador USA w Polsce.

Na początku obrad Sejmu w ramach wniosków formalnych, głos zabrał Konrad Berkowicz, poseł z Krakowa. Zarzucił on Izraelowi przeprowadzanie ataków z użyciem zakazanych bom fosforowych. Dodał, że w wyniku takich ataków, cierpi ludność cywilna, w tym dzieci i kobiety. Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Izrael to nowa III Rzesza - powiedział poseł Konfederacji.

Stwierdził, że w wyniku izraelskich ataków zginęło już "kilkadziesiąt razy więcej dzieci niż podczas całej wojny w Ukrainie". Potem stojąc na sejmowej mównicy rozwinął przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida była swastyka. Berkowicz powiedział, że tak właśnie powinna wyglądać flaga Izraela.

"Berkowicz propagował symbol nazistowski"

Wzbudziło to oburzenie na sali sejmowej. Część posłów krzyczała "skandal" Prowadzący obrady marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że okazywanie swastyki w polskim Sejmie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione.

Poseł Centrum Sławomir Ćwik oświadczył, że Berkowicz propagował symbol nazistowski i popełnił czyn zabroniony, określony w Kodeksie karnym. Wniósł do marszałka Sejmu o sporządzenie stosownego stenogramu i przekazanie do prokuratury w celu wszczęcia postępowania.

Tom Rose: "My, Żydzi, nie jesteśmy już tak łatwi do pomiatania"

Ambasador USA w Polsce Tom Rose skomentował incydent odnosząc się do wpisu lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, który udostępnił nagranie z wystąpieniem Berkowicza. "Wstydźcie się, wstydźcie się, wstydźcie się! Może nawet zauważyliście, że my, Żydzi, nie jesteśmy już tak łatwi do pomiatania, prawda? Bronimy się z całych sił, bez przeprosin – stoimy po stronie naszych przyjaciół i wiemy, jak walczyć i pokonać naszych wrogów!” - napisał Rose na platformie X.

Powiązane
Xi Jinping, Chiny, prezydent Chin
Premier Hiszpanii poprosił Chiny o pomoc. Chce ograniczyć wpływy USA
Zbigniew Ziobro zostanie na Węgrzech? Tak odpowiedział na pytanie o plany
Zbigniew Ziobro zostanie na Węgrzech? Tak odpowiedział na pytanie o plany
Węgry
Masowa wyprzedaż nieruchomości na Węgrzech. Do kulminacji doszło tuż przed wyborami
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
telewizja oglądanie telewizji para film serial wieczór relaks
Koniec abonamentu RTV. Od 2027 roku nowa opłata dla każdego
Putin
Rosja planuje ataki odwetowe na kraje bałtyckie. Najnowsze ustalenia ISW
