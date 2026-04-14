Na początku obrad Sejmu w ramach wniosków formalnych, głos zabrał Konrad Berkowicz, poseł z Krakowa. Zarzucił on Izraelowi przeprowadzanie ataków z użyciem zakazanych bom fosforowych. Dodał, że w wyniku takich ataków, cierpi ludność cywilna, w tym dzieci i kobiety. Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Izrael to nowa III Rzesza - powiedział poseł Konfederacji.

Stwierdził, że w wyniku izraelskich ataków zginęło już "kilkadziesiąt razy więcej dzieci niż podczas całej wojny w Ukrainie". Potem stojąc na sejmowej mównicy rozwinął przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida była swastyka. Berkowicz powiedział, że tak właśnie powinna wyglądać flaga Izraela.

"Berkowicz propagował symbol nazistowski"

Wzbudziło to oburzenie na sali sejmowej. Część posłów krzyczała "skandal" Prowadzący obrady marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że okazywanie swastyki w polskim Sejmie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione.

Poseł Centrum Sławomir Ćwik oświadczył, że Berkowicz propagował symbol nazistowski i popełnił czyn zabroniony, określony w Kodeksie karnym. Wniósł do marszałka Sejmu o sporządzenie stosownego stenogramu i przekazanie do prokuratury w celu wszczęcia postępowania.

Tom Rose: "My, Żydzi, nie jesteśmy już tak łatwi do pomiatania"

Ambasador USA w Polsce Tom Rose skomentował incydent odnosząc się do wpisu lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, który udostępnił nagranie z wystąpieniem Berkowicza. "Wstydźcie się, wstydźcie się, wstydźcie się! Może nawet zauważyliście, że my, Żydzi, nie jesteśmy już tak łatwi do pomiatania, prawda? Bronimy się z całych sił, bez przeprosin – stoimy po stronie naszych przyjaciół i wiemy, jak walczyć i pokonać naszych wrogów!” - napisał Rose na platformie X.