Prof. Antoni Dudek stanął po stronie Karola Nawrockiego. "Wielu zaskoczę"

Prezydent Karol Nawrocki powiedział w Kanale Zero, że odpowiedzialny za 30 tys. osób potencjalnie poszkodowanych ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto jest rząd. Dodał, że "ani przez sekundę nie żałuje i nie żałował" weta.

Dodał, że jeśli rząd miał "informacje z polskich służb" mógł ostrzec inwestujących. Chcę to powiedzieć publicznie: ja informacje z polskich służb o tym, co się dzieje wokół Zondacrypto, dostałem po pierwszym wecie - przekazał Nawrocki. Jak dodał, "to, co najważniejsze - to prawo zawetowana ustawa nie rozwiązałoby problemu, o którym dziś mówimy".

Prof. Dudek: Wezmę prezydenta Karola Nawrockiego w obronę

Jak się okazuje w tej sprawie popiera prezydenta prof. Antoni Dudek. Kryptowaluty to bardzo specyficzny rynek, to rodzaj hazardu - powiedział profesor Antoni Dudek w Polsat News.

Dodał, że ustawa nic by nie dała w sprawie Zodnacrypto. Tu wielu zaskoczę i wezmę prezydenta Karola Nawrockiego w obronę. Nawet gdyby Nawrocki podpisał, to rynek ten podlega estońskiemu regulatorowi - dodał prof. Dudek.

Zauważył, że na tym polega właśnie problem z europejskim rynkiem. Dlatego tak ważna jest prokuratura europejska - podkreślił profesor, dodając że rozwiązanie ws. kryptowalut powinno być ogólnoeuropejskie.

Poszkodowani na giełdzie kryptowalut Zondacrypto

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał w odpowiedzi na pytania PAP, że otrzymał ponad 200 sygnałów związanych z Zondacrypto. Prawie wszystkie wpłynęły w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Prezes UOKiK w styczniu 2025 r. wszczął postępowanie wyjaśniające wobec operatora zondacrypto.com – BB Trade Estonia OU.

O tym, że giełda kryptowalut Zondacrypto może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków – podali dziennikarze. Prezes Zondacrypto Przemysław Kral w oświadczeniu zapewniał wówczas, że Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analiza money.pl jest "błędna, nieprawdziwa i krzywdząca".