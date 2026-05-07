Wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi w PE. W tle milionowe przekręty

W komunikacie prokuratury czytamy, że Daniel Obajtek "miał zaniżyć w deklaracjach podatkowych za 2020 r. wartość osiągniętych przychodów i dochodów o ponad 3 mln zł". Według śledztwa poskutkowało to zaniżeniem podatku dochodowego oraz daniny solidarnościowej na sumę 1 mln 89 tys. 395 zł.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej.



Prokuratura Generalna poinformowała, że ustalenia dostatecznie uzasadniają podejrzenie popełnienia dwóch przestępstw skarbowych kwalifikowanych z art. 56 § 1 i § 2 Kodeksu karnego skarbowego. Śledczy wskazują, że przedstawienie zarzutów europosłowi PiS będzie możliwe po uchyleniu mu immunitetu.