Prezydent chce referendum. Wniosek Nawrockiego trafi do Senatu

Prezydent zdecydował o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
"Szanowni państwo, drodzy rodacy, zwracam się dziś do państwa w sprawie, która dotyczy codziennego życia milionów, polskich rodzin, polskich przedsiębiorców, polskich rolników. Dotyczy sprawy każdego z nas" - tak rozpoczął wystąpienie ws. wniosku o referendum do Senatu ws. sprawie unijnej polityki klimatycznej.
Prezydent o rosnących kosztach energii
"Rosnące koszty energii, wyższe ceny żywności, zwiększone obciążenia dla przedsiębiorców i rolników to konkretne wyzwania, z którymi mierzymy się w Polsce na co dzień. Efektem są wyższe rachunki za energię w naszych domach, ale też poważne obciążenia dla rozwoju gospodarczego Polski i Unii Europejskiej" - dodał prezydent.
Źródło dziennik.pl
