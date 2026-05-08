Jest nowy szef BBN. Prezydent zdecydował

Weronika Papiernik
40 minut temu
[aktualizacja 15 minut temu]
Karol Nawrocki, Bartosz Grodecki
Prezydent RP Karol Nawrocki i nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki/PAP
Prezydent Karol Nawrocki wybrał nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Został nim Bartosz Grodecki. Zastąpi on Sławomira Cenckiewicza.

Nowy szef BBN wybrany

Bartosz Grodecki został szefem BBN. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zajmuje się realizacją powierzonych przez głowę państwa zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności.

Cenckiewicz bez litości o szefie MON: większego szkodnika nie było. Jest odpowiedź

Gratuluję panu ministrowi Bartoszowi Grodeckiemu tej nominacji. Dziękuję za odwagę, gotowość dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego - powiedział podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki.

Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz, i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, w reformie Polskich Sił Zbrojnych, przyjęciu najważniejszych, strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że „bezpieczeństwo to także budowanie systemu odporności społecznej wszystkich Polek i Polaków, a co bardzo ważne w bieżącej sytuacji politycznej, także odpowiedzialność wobec naszych sojuszników, wobec tych, z którymi Polska tworzy NATO, sojusznikach w innych formatach bezpieczeństwa”. To zadania, które stoją dzisiaj przed panem ministrem Grodeckim - dodał Nawrocki.

Obsadzenie funkcji szefa BBN stało się konieczne po odejściu z niej pod koniec kwietnia Sławomira Cenckiewicza.

Kim jest nowy szef BBN - Bartosz Grodecki?

Bartosz Grodecki w l. 2006-2020 pracował w MSZ, m.in. na placówkach w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji, był także dyrektorem Departamentu Konsularnego w resorcie spraw zagranicznych. W marcu 2020 r. został wiceministrem sprawa wewnętrznych i administracji w resorcie, którym w rządzie Zjednoczonej Prawicy kierował wówczas Mariusz Kamiński. W MSWiA w gestii Grodeckiego były m.in. sprawy migracyjne, repatriacja, polityka graniczna, odpowiadał również za współpracę transgraniczną oraz międzynarodową.

