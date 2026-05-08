Jest nowy szef BBN. Prezydent zdecydował

Nowy szef BBN wybrany

Bartosz Grodecki został szefem BBN. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zajmuje się realizacją powierzonych przez głowę państwa zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności.

Gratuluję panu ministrowi Bartoszowi Grodeckiemu tej nominacji. Dziękuję za odwagę, gotowość dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego - powiedział podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki.

Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz, i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, w reformie Polskich Sił Zbrojnych, przyjęciu najważniejszych, strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że „bezpieczeństwo to także budowanie systemu odporności społecznej wszystkich Polek i Polaków, a co bardzo ważne w bieżącej sytuacji politycznej, także odpowiedzialność wobec naszych sojuszników, wobec tych, z którymi Polska tworzy NATO, sojusznikach w innych formatach bezpieczeństwa”. To zadania, które stoją dzisiaj przed panem ministrem Grodeckim - dodał Nawrocki.

Obsadzenie funkcji szefa BBN stało się konieczne po odejściu z niej pod koniec kwietnia Sławomira Cenckiewicza.

Kim jest nowy szef BBN - Bartosz Grodecki?

Bartosz Grodecki w l. 2006-2020 pracował w MSZ, m.in. na placówkach w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji, był także dyrektorem Departamentu Konsularnego w resorcie spraw zagranicznych. W marcu 2020 r. został wiceministrem sprawa wewnętrznych i administracji w resorcie, którym w rządzie Zjednoczonej Prawicy kierował wówczas Mariusz Kamiński. W MSWiA w gestii Grodeckiego były m.in. sprawy migracyjne, repatriacja, polityka graniczna, odpowiadał również za współpracę transgraniczną oraz międzynarodową.