Dziennik Gazeta Prawana logo

Prezydent: W normalnym państwie ci ministrowie podaliby się do dymisji

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:40
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki/PAP
Prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do ostatnich fałszywych alarmów, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków, w tym prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, oznajmił w piątek, że w normalnym państwie po tym, co się wydarzyło, minister sprawiedliwości czy minister spraw wewnętrznych "po prostu podaliby się do dymisji".

W czwartek rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka informowała, że w związku z tymi fałszywymi alarmami zostały zatrzymane cztery osoby. Dwie osoby są aresztowane i mają postawione zarzuty – mówiła. Prokuratura bada m.in. sprawę fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. RMF 24 nieoficjalnie informowało, że jeden z zatrzymanych – Wiktor P. ps. Batmanik – przed trzema tygodniami decyzją sądu został zwolniony z aresztu w związku z inną sprawą o tym samym charakterze.

Prezydent: Ja czuję się bezpiecznie, bo są przy mnie funkcjonariusze

Ja czuję się bezpiecznie, bo są przy mnie funkcjonariusze, z którymi współpracuję od ośmiu miesięcy. To są funkcjonariusze, których znam, których znam z imienia, z którymi spędzam czas, z którymi modle się, z którymi trenuję. Nie opuszczają mnie od ośmiu miesięcy, więc znam konkretnych funkcjonariuszy, którzy są przy mnie – zaznaczył prezydent, odpowiadając w piątek na pytania dziennikarzy.

Prezydent: W normalnym państwie ministrowie podaliby się do dymisji

Jak dodał, jednak "musimy też mieć świadomość, przyglądając się sytuacji z poziomu państwa, że w każdym normalnym państwie po tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach, tygodniach i miesiącach, ministrowie, czy minister sprawiedliwości, czy spraw wewnętrznych, po prostu podaliby się do dymisji". Tego wymaga pewna etyka pracy w polityce – podkreślił.

Jeśli 20-letni "Batmanik" potrafi zdestabilizować funkcjonowanie państwa polskiego na cały tydzień w momencie, gdy poważne zagrożenia są za naszą wschodnią granicą, jeśli z jednej strony minister sprawiedliwości ściga w stanie Waszyngton (...) posła, a wypuszcza jednocześnie z więzienia 20-letniego "Batmanika", jeśli widzimy co się dzieje wokół fałszywych alarmów, to chyba cała opinia publiczna oczekuje, że tacy politycy poddadzą się pewnej społecznej weryfikacji. Coś nie działa, niezależnie od tego, czy ja czuję się bezpiecznie, czy ja nie czuję się bezpiecznie – mówił prezydent.

Prezydent: Jesteśmy świadkami głębokiej rządowej niekompetencji

Jak dodał, "jesteśmy świadkami pewnej głębokiej politycznej i rządowej niekompetencji". To jest bardzo smutne – zaznaczył Nawrocki.

Fałszywe alarmy i policja w domach Kaczyńskiego i Sakiewicza

Wskutek fałszywych alarmów policja podjęła działania m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza po zgłoszeniu dotyczącym rzekomego zagrożenia życia osoby nieletniej. Policja interweniowała również przy posesji Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Według rzecznika PiS Rafała Bochenka zgłoszenie miało dotyczyć rzekomego podłożenia ładunków wybuchowych w ogrodzie na terenie nieruchomości prezesa PiS. Z kolei w sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta Nawrockiego. W sobotę późnym wieczorem w MSWiA odbyła się pilna narada służb pod przewodnictwem szefa MSWiA, z kolei w niedzielę rano premier Tusk zwołał odprawę z udziałem ministrów i przedstawicieli służb.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: prezydentKarol Nawrockirząddymisja
Powiązane
Karol Nawrocki
Awantura o traktat. Nawrocki: Kosiniak-Kamysz się wygłupił
Marcin Kierwiński
Kierwiński studzi emocje: Zełenski popełnił błąd, ale nie histeryzujmy
Wołodymyr Zełenski w Szwecji
Mocne słowa ze Szwecji. "Putin się boi"
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrezydent: W normalnym państwie ci ministrowie podaliby się do dymisji »
Zobacz
|
Stacja paliw Orlen pakiet CPN rząd
Od 1 czerwca koniec limitów cen na stacjach? Rząd zdecydował. Tyle zapłacisz za benzynę 95 i LPG
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Wystarczy, że włożysz 3 kostki do doniczki z marniejącym storczykiem. Kwiat natychmiast odżyje
Wystarczy, że włożysz 3 kostki do doniczki z marniejącym storczykiem. Kwiat natychmiast odżyje i wypuści nowe pąki
Dwa elektryczne SUV-y marki Toyota szara Toyota C-HR+ i czerwona Toyota bZ4X
Nowa Toyota znika w ciemno. Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj