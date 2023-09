Tak naprawdę potrafimy współpracować z każdym ugrupowaniem politycznym. Nas nie interesują stołki i stanowiska. (...) My idziemy zrealizować nasz program - podkreślił Raczyński.

Reklama

"PiS i Platforma prowadzą politykę wzajemnej nienawiści"

Nie uważamy, w przeciwieństwie do tych dużych formacji politycznych, że trzeba nienawidzić. Trzeba umieć współpracować - to jest nasza recepta na szereg problemów, które rozwiązujemy - powiedział lider Bezpartyjnych Samorządowców. Dodał, że PiS i Platforma prowadzą politykę wzajemnej nienawiści.

Reklama

Na pytanie, po co Bezpartyjni chcą wejść do Sejmu, odpowiedział, że idą zrealizować interesy Polaków. Różnica między nami a PiS-em i Platformą polega na tym, że my mamy zdolność do prowadzenia zmian, natomiast ani PiS, ani Platforma tych zmian nie wprowadzają - stwierdził Raczyński.

Pytany, czy wejdą w koalicję z PiS, odpowiedział, że wejdą w koalicję albo z Prawem i Sprawiedliwością, albo z Platformą. Zaznaczył, że wejdą w koalicję z tymi, którzy zrealizują ich program.

Nasze doświadczenie współpracy na przykład z PSL-em, z PiS-em czy z Platformą w poszczególnych tych regionach jest takie: my przygotowujemy kontrakt, w którym są zawarte działania, które chcemy podjąć w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat i przedstawiamy je. Jeśli PiS jest w stanie je zrealizować, to współpracujemy z PiS-em, jeśli Platforma jest w stanie je zrealizować, to współpracujemy z Platformą - tłumaczył Raczyński.

My, w przeciwieństwie do tych dużych bloków, nie brzydzimy się elektoratem Platformy ani PiS-u. Uważamy, że Polacy, którzy głosują na PiS i Polacy, którzy głosują na PO, mają takie same prawo współpracy z nami - powiedział Raczyński.

Autorka: Iga Leszczyńska