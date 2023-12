Dyskusja w Sejmie na temat projektu KO i Polski 2050 o zamrożeniu cen energii do 2024 roku obfitowała w emocje. Do wymiany zdań doszło między posłanką PiS Barbarą Bartuś a przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej Arturem Łąckim. Na zarzuty polityka opozycji o nienawiść do Niemców, polityczka PiS odpowiedziała: "PiS nie nienawidzi Niemiec. Osobiście powiem, że ja Niemców podziwiam".