Ja jestem może jednym z nielicznych w ugrupowaniu, który ma odwagę mówić również o kardynalnych błędach popełnionych w ostatnich wyborach. Mówię to otwarcie: jeżeli nie będzie uderzenia się w piersi i rozliczenia z tego, co się wydarzyło, zaplanowania zmian personalnych, to PiS popłynie. Nic z PiS-u nie zostanie - powiedział w Radiu Plus Ardanowski.

Ardanowski zachęcił do zapoznania się z listem profesora nauk humanistycznych, historyka Andrzeja Nowaka, który ukazał się w dwumiesięczniku "Arcana'. Proszę poczytać, co ostatnio profesor wprost pisał o PiS-ie, o tym zabetonowaniu, które wiąże się z szanowanym przez wszystkich prezesem Kaczyńskim. Jeżeli partia chce przetrwać na scenie politycznej i mieć kiedykolwiek wpływ i mieć możliwość powrotu do władzy, musi przejść głębokie przeobrażenie. Jeżeli nie, to polska centroprawica, nurt ludowy, konserwatywny, znajdzie sobie inną reprezentację – już część członków organizacji prawicowych w PiS-ie nie upatruje swojej reprezentacji – zaznaczył Ardanowski.

Ardanowski: Kaczyński jest odizolowany od wiedzy o problemach Polski

Kaczyński jest niewątpliwie osobą wybitną – może raz na parę pokoleń rodzi się człowiek o takiej przenikliwości i pewnej wizji. Ale jest w pewnym sensie, mówię to ze smutkiem, odizolowany w dużej mierze przez swoje otoczenie od wiedzy o realnych problemach Polski, m.in. kwestie związane ze zbożem ukraińskim – mówił w Radiu Plus.