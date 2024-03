Marcin Ociepa, były wiceminister obrony narodowej, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat decyzji prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Ociepa przyznał, że choć nie do końca się spodziewał takiej decyzji, to rozważał możliwość, że zastąpi go ktoś młodszy. Wskazał na zalety Kaczyńskiego, takie jak zrozumienie własnych ograniczeń, co sprawia, że deleguje więcej zadań na innych. Polityk wymienił zdrowie i wiek jako te ograniczenia. Niepewność dotycząca przyszłości Kaczyńskiego prowadziła do "gier, zabiegów i manewrów liderów frakcji w Prawie i Sprawiedliwości".

"Kaczyński kamieniem węgielnym"

Ociepa nie ocenił jednoznacznie decyzji prezesa PiS, ale podkreślił, że Kaczyński jest kluczową postacią dla partii, definiującą jej kierunki strategiczne. Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, któremu dziś Prawo i Sprawiedliwość zawdzięcza swoje istnienie. Jest kamieniem węgielnym tej partii i definiuje jej kierunki strategiczne, co utrudnia ewentualne przekazanie władzy - mówił.

Trzeba to zrozumieć (...), to ma swoje zalety, ale i wady - dodał.

Kaczyński nie przejdzie na polityczną emeryturę

Nasz obóz polityczny potrzebuje teraz jedności, zdecydowanego przywództwa, szybkiego przejścia do ofensywy. Dlatego zmieniłem swoje polityczne plany. Zostaję, walczymy dalej - oświadczył tygodnikowi "Sieci" prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dziś jasno mówię: zgłoszę swoją kandydaturę na prezesa Prawa i Sprawiedliwości i poproszę o wybór na kolejną kadencję. Oczywiście to delegaci zdecydują, ja uczynię wszystko, by ich przekonać do takiego wyboru - mówił Jarosław Kaczyński.