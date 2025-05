Leszek Miller wskazał na kogo zagłosuje w II turze

W swoim wpisie, Leszek Miller deklaruje: Jestem zdecydowany. 1 czerwca oddam swój głos na Rafała Trzaskowskiego. Następnie, zwraca się do niezdecydowanych wyborców: A Ty – jeśli wciąż się wahasz – zadaj sobie jedno, proste pytanie: Jakiej Polski chcesz? Polski, która inwestuje w przyszłość, współpracuje z Europą i gwarantuje równe szanse? Czy Polski pełną krzyku, konfliktów i pogardy.

Miller podkreśla pilną potrzebę zmiany w polskiej polityce. Jeśli masz dość ciągłych awantur, podziałów, wojny wszystkich ze wszystkimi – to właśnie druga tura wyborów jest dla Ciebie. To moment, w którym decydujesz: między rozsądkiem a niepewnością, między stabilnością a chaosem, między przyszłością a ciągłym powrotem do przeszłości.

Apel byłego premiera

Były premier apeluje o odpowiedzialność i świadome uczestnictwo w wyborach. Niedzielne wybory to ogromna szansa, by wpłynąć na kierunek, w jakim zmierza Polska. Jeśli wciąż masz wątpliwości, jeśli myślisz, że Twój głos niczego nie zmieni – zatrzymaj się na chwilę. Zastanów się, czy właśnie Twój głos nie może przechylić szali. Bo jeśli nie wybierzesz Ty – zrobią to inni. A później nie będzie już reklamacji. Następna szansa pojawi się dopiero za długie pięć lat. Dodaje również, że "zostając w domu wspierasz tego, kto najwięcej obiecuje i najmniej słucha."

Podkreślając swój wybór, Leszek Miller zaznacza, że głos na Rafała Trzaskowskiego to "nie głos na partię", lecz "na rozsądek".

"Orędzie do narodu…" i głośny incydent z debaty

W kolejnym wpisie, Leszek Miller opublikował wpis: "Orędzie do narodu…", dołączając do niego zdjęcie Karola Nawrockiego, prezesa IPN, z wyraźnie widocznym przedmiotem w ustach, co jest interpretowane jako snus.

Ten wpis jest jednoznacznym nawiązaniem do incydentu, który miał miejsce podczas jednej z niedawnych debat prezydenckich, w której uczestniczył Rafał Trzaskowski. Karol Nawrocki, również kandydujący na prezydenta, został wówczas uchwycony na wizji, zażywając snusa, co stało się szeroko komentowanym zdarzeniem w mediach i internecie.