Całkowity zakaz wyjazdów dla azylantów

Jak informują władze, celem nowych szwajcarskich przepisów jest uniemożliwienie azylantom podróżowania do innych krajów, a także do ich państw pochodzenia. Projekt ustawy, który ma wejść w życie w przyszłym roku, ma zapobiegać nadużyciom systemu azylowego i zapewnić większą kontrolę nad statusem migrantów przebywających w Konfederacji Szwajcarskiej.

Reklama

Decyzja ta dotyczy szerokiej grupy osób, włączając w to tych, którzy zostali tymczasowo przyjęci lub uznani za potrzebujących ochrony.

Uchodźcy z Ukrainy z przywilejem podróży

Najistotniejszym elementem planowanej zmiany jest wyjątek dla obywateli Ukrainy, którzy w Szwajcarii posiadają specjalny status ochronny. Ta grupa będzie mogła nadal podróżować, choć w ograniczonym zakresie. Przepisy mają pozwolić im na spędzenie do 15 dni w ciągu półrocza na terytorium Ukrainy. Umożliwi im to na przykład odwiedzanie rodziny czy załatwianie spraw osobistych - jest to przywilej, którego nie otrzymają inni azylanci - jak podaje niemiecka gazeta "Bild".

Podróż tylko w nadzwyczajnych przypadkach

Pozostałe osoby ubiegające się o azyl będą mogły wyjechać tylko w wyjątkowych sytuacjach i wyłącznie za specjalną zgodą władz. Zgoda taka będzie wydawana jedynie w uzasadnionych przypadkach, takich jak śmierć lub ciężka choroba bliskiego krewnego.

Dopuszczone będą również krótkie wyjazdy do kraju pochodzenia (maksymalnie 30 dni), jeśli mają one służyć przygotowaniom do dobrowolnego powrotu. Dotyczy to np. załatwiania spraw majątkowych, urzędowych czy zawodowych - jak podaje m.in. niemiecki serwis bild.de (powołujący się na informacje ze Szwajcarii).

Propozycja zakazu podróży była dyskutowana już od 2021 roku, jednak ostateczne działanie opóźniała niepewność co do sytuacji uchodźców z Ukrainy. Rada Federalna podjęła teraz decyzję, odpowiadając tym samym na wcześniejsze żądania szwajcarskiego parlamentu.