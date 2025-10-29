Według amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC) to jeden z najsilniejszych huraganów, jakie kiedykolwiek odnotowano na Atlantyku. Melissa jest 13. w tym roku cyklonem tropikalnym na Atlantyku, któremu nadano imię, piątym o statusie huraganu i trzecim huraganem piątej kategorii.

Potężna zniszczenia

Dotychczasowe doniesienia mówią o zniszczonych szpitalach, poważnych zniszczeniach budynków mieszkalnych (...) i obiektów komercyjnych, a także o uszkodzeniach infrastruktury drogowej - powiedział premier Jamajki Andrew Holness. Pojawiły się doniesienia o ludziach odciętych przez wodę. Rząd Jamajki uruchomi stronę internetową, która będzie oficjalną platformą do przekazywania darowizn poszkodowanym przez huragan. "Wiele osób nigdy wcześniej nie doświadczyło czegoś podobnego i ta niepewność jest najgorsza. Panuje głęboki strach przed utratą domów i środków do życia, obrażeniami i koniecznością przesiedleń" - stwierdził Colin Bogle z miejscowej organizacji pomocowej Mercy Corps.

Setki tysięcy odciętych od prądu

Prąd nie dociera do ponad pół miliona gospodarstw domowych. Według NetBlocks, serwisu monitorującego łączność internetową, we wtorek wieczorem ruch w sieci spadł na wyspie o ok. 70 proc.

Polacy na Jamajce pod opieką

Polska placówka w Caracas monitoruje sytuację polskich turystów na Jamajce w związku z nadciągającym huraganem Melissa - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Poinformował, że jak dotąd resort dyplomacji potwierdził obecność na miejscu 10 polskich turystów i opiekującego się nimi rezydenta. Zaapelował do Polaków przebywających na wyspie o zarejestrowanie się w systemie Odyseusz i stosowanie się do zaleceń miejscowych władz oraz lokalnych służb.

Kuba w gotowości, masowe ewakuacje

Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel ostrzegł, że kraj czeka "bardzo trudna noc" - przekazał portal dziennika "Guardian". W wieczornym wystąpieniu telewizyjnym szef państwa apelował do obywateli, by nie lekceważyli huraganu. Ostrzegł przy tym, że wyspie grozi "najsilniejsza (burza), jaka kiedykolwiek nawiedziła terytorium kraju". Wezwał też, by mieszkańcy nie opuszczali miejsc, do których zostali ewakuowani, dopóki nie zostanie wydany taki nakaz. "Wiemy, że będzie dużo zniszczeń" - oświadczył. W serwisie X powiadomił, że do tej pory ewakuowano 735 tys. osób.