O wykryciu dzikiego wirusa polio typu 1 poinformował Instytut Roberta Kocha (RKI). To federalna instytucja zajmująca się zdrowiem publicznym. Jak uspokaja organizacja, ryzyko dla Niemców związane z jakąkolwiek z form wirusa polio jest "bardzo niskie". Jest tak dzięki wysokiemu poziomowi wyszczepienia oraz pojedynczemu charakterowi wykrycia. Ostatni przypadek zakażenia WPV1 w Niemczech miał miejsce w 1990 roku. Największa fala zachorowań miała natomiast miejsce w Egipcie i Indiach w 1992 roku.

Polio powoduje paraliż mięśni i niewydolność oddechową

Dziki wirus polio (ang. wild poliovirus, WPV) to naturalna, pierwotna postać wirusa polio, który powoduje chorobę znaną jako poliomyelitis (polio, czyli choroba Heinego-Medina). Polio jest wysoce zakaźną chorobą wirusową, na którą zapadają najczęściej dzieci poniżej 5. roku życia. Rozprzestrzeniające się głównie drogą pokarmową polio łatwo przenosi się między ludźmi i atakuje układ nerwowy, zwłaszcza nerwy w rdzeniu kręgowym oraz w mózgu. W najcięższych przypadkach choroba może w krótkim czasie spowodować paraliż mięśni, niewydolność oddechową, a nawet śmierć.

WHO cały czas kontroluje sytuację

Dzięki globalnym szczepieniom liczba zachorowań spadła o ponad 99 proc. od lat 80. Polska i cała Europa są uznane za wolne od polio od 2002 roku, ale WHO nadal prowadzi monitoring ścieków – by wykryć ewentualny powrót wirusa. W 2024 roku na świecie odnotowano 407 przypadków poliomyelitis. Dzika postać polio jest rzadsza i występuje tylko w Afganistanie i Pakistanie. Ryzyko dotyczy osób niezaszczepionych. W Polsce szczepienia przeciw polio są obowiązkowe: według kalendarza szczepień ochronnych podaje się 3 dawki szczepienia podstawowego w 3-4, 5-6 oraz 16-18 miesiącu życia. Dawka przypominająca podawana jest w 6 roku życia.