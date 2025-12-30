W oświadczeniu rzecznik zwrócił uwagę, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, iż Rosja może wykorzystać obwinianie Ukrainy o atak na prezydencką rezydencję w obwodzie nowogrodzkim do eskalacji konfliktu zbrojnego.

Niemcy: Podzielamy obawę Ukrainy

Podzielamy tę obawę – zastrzegł przedstawiciel rządu Friedricha Merza.

Ławrow: Ukraina zaatakowała rezydencję Putina

Rosyjskie MSZ poinformowało w poniedziałek, że Ukraina próbowała w nocy zaatakować dronami rezydencję Putina. Według szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, Ukraińcy użyli 91 dronów, z których wszystkie zostały zestrzelone. Minister powiadomił, że w ataku nikt nie ucierpiał, a bezzałogowce nie wyrządziły żadnej szkody.

Zełenski: Nie było żadnego ataku na rezydencję

Zełenski kategorycznie zaprzeczył, by wojska ukraińskie przeprowadziły atak na rezydencję Putina. W podobnym tonie wypowiedział się także m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

Pieskow: Odpowiemy na ukraiński atak

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział we wtorek, że Rosja zaostrzy swoje stanowisko w rozmowach dotyczących Ukrainy. Ma to być odpowiedź na rzekomy ukraiński atak.