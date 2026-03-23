Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 62,02 euro za MWh, wyżej o 4,7 proc., po wzroście wcześniej o 5 proc.

Groźby między Iranem a USA

Inwestorzy obserwują "wymianę" gróźb pomiędzy USA a Iranem w sprawie Cieśniny Ormuz.

Reklama

W weekend nastąpiła eskalacja retoryki ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził, że jego kraj zniszczy irańskie elektrownie, jeśli Cieśnina Ormuz nie zostanie w pełni otwarta w ciągu 48 godzin. W odpowiedzi Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oznajmił, że jeśli Trump spełni groźby, to Iran całkowicie zamknie Ormuz.

Donald Trump oświadczył na platformie X, że jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta, to USA zniszczą irańskie elektrownie, zaczynając od największej.

W odpowiedzi IRGC ostrzegł, że jeśli Donald Trump spełni swe groźby, to Iran nie tylko całkowicie zamknie Ormuz, ale też kompletnie zniszczy przedsiębiorstwa z amerykańskim kapitałem, a obiekty energetyczne w krajach, gdzie znajdują się bazy amerykańskie, staną się "legalnym" celem.

Według irańskiego ministra energii Abbasa Aliabadiego, irańska infrastruktura wodna i energetyczna doznała poważnych strat na skutek amerykańsko-izraelskich ataków.

Reklama

Traderzy tymczasem uważnie obserwują dane o zapasach gazu w Europie.

Co z gazem w Europie?

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 28,5 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 41,0 proc. W magazynach znajduje się obecnie 325,45 TWh gazu - wynika z najnowszych wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

Stary Kontynent potrzebuje w tym roku dużych ilości LNG, aby odbudować mocno uszczuplone rezerwy tego paliwa.

Komisarz UE ds. Energii Dan Jorgensen napisał w zaleceniu dla państw członkowskich wcześniejsze rozpoczęcie przez nie uzupełniania gazu w magazynach, aby uniknąć konkurencji z innymi krajami, zwłaszcza z Azji, podczas okresu letniego. Rządy państw w Europie powinny też obniżyć swoje cele dotyczące uzupełnienia magazynów gazu do 80 proc. i maksymalnie wykorzystać elastyczność oferowaną przez prawo UE - napisał w piśmie do krajów UE.

Tymczasem analitycy Goldman Sachs Group Inc. piszą w rynkowej nocie, że szeroko zakrojone ataki na infrastrukturę energetyczną na Bliskim Wschodzie w zeszłym tygodniu sugerują, że zakłócenia w dostawach energii potrwają dłużej, niż wcześniej przewidywano.

Goldman Sachs podwyższył swoje szacunki cen gazu w II kw. na ICE Entawex Dutch TTF do 72 euro za MWh z 63 euro/MWh w poprzedniej prognozie.