Środa to pierwszy dzień konferencji CPAC w Dallas, która gromadzi konserwatywnych polityków, aktywistów i dziennikarzy. Wydarzenie zainaugurowała modlitwa odmówiona przez jednego z pastorów prezydenta Trumpa. Następnie odbył się panel poświęcony religii oraz dyskusja z udziałem gości z zagranicy, w tym Mateusza Morawieckiego.

Grenell: Polacy to niezwykły partner Ameryki

Richard Grenell, wysłannik prezydenta USA ds. misji specjalnych, zwrócił uwagę na reakcję krajów europejskich na wojnę z Iranem. Prezydent Trump wyraźnie powiedział, że to jest zagrożenie dla USA, a mamy do czynienia z tym, że nasi sojusznicy z NATO nie są w stanie podzielić się bazą, terytorium, nie są w stanie (pomóc) pod względem operacyjnym – powiedział Grenell, który pierwotnie typowany był jako czołowy kandydat na szefa dyplomacji USA. Jako specjalny wysłannik Trumpa brał udział m.in. w początkowych rozmowach z reżimem Nicolasa Maduro w Wenezueli, po czym jego rola została zmarginalizowana.

W USA trwa duża debata na temat NATO i ilości pieniędzy, które dajemy; na temat tego, że nie wszyscy dzielimy się ciężarem, tak jak powinniśmy – kontynuował. Podkreślił też, że "Polacy to niezwykły partner Ameryki". Krytykę postawy niektórych państw NATO w obliczu wojny z Iranem wygłaszał wcześniej prezydent USA Donald Trump.

Morawiecki: Polska nigdy się nie poddaje

Mogę powiedzieć w imieniu wielu Polaków, że naprawdę wierzymy w wartości wolności, suwerenności narodowej, odpowiedzialności i wzajemności. Nasz kraj nigdy się nie poddaje. Więc przed nami jest świetlana przyszłość – rozpoczął swoje wystąpienie Morawiecki, co spotkało się z oklaskami.

Morawiecki: Nie wierzę w "odwróconego Nixona"

Pytany o wojnę z Iranem, Morawiecki zaznaczył, że widzi ją z perspektywy tego, co dzieje się w Europie Środkowej. Być może ktoś myśli, że Rosja może być odciągnięta od Chin i dzięki temu USA będą mogły skoncentrować się na Indo-Pacyfiku. (…) Ja patrzę na to inaczej. Rosja jest mniejszym partnerem Chin i jest bardzo z nimi związana. Nie wierzę, że może wydarzyć się "odwrócony Nixon" czy Kissinger – dodał, odnosząc się do potencjalnej zmiany sojuszy w trójkącie dyplomatycznym Chiny-Rosja-USA, znanej pod tymi dwoma hasłami.

Morawiecki: Gospodarka Rosji jest w opłakanym stanie

Dlatego patrzę na to, co dzieje się w Iranie, przez pryzmat najważniejszego partnera Chin, czyli Rosji – kontynuował Morawiecki. Podkreślił, że kraje należące do "osi zła", czyli Rosja, Chiny, Korea Płn. i Iran, są ze sobą niezwykle blisko. Zwrócił uwagę, że obecnie ze względu na wojnę cena ropy jest bardzo wysoka i korzysta z tego Moskwa, czerpiąc duże zyski. To ich jedyne źródło dochodu, bo ich gospodarka jest dziś w opłakanym stanie – dodał.

Więc zamiast wierzyć w to, moi drodzy amerykańscy przyjaciele, że Rosja może być odcięta od Chin, myślę, że powinniśmy wzmocnić działania na rzecz wsparcia Ukrainy i prezydenta (Donalda) Trumpa, by wypracować realne rozwiązanie (w sprawie wojny) na Ukrainie. W ten sposób Rosja może zostać osłabiona – dodał.

Morawiecki: USA muszą pokonać Iran, aby powstrzymać Rosję

Były polski premier wyraził nadzieję, że USA odniosą duży sukces w Iranie. Bo jeśli nie, to Rosja będzie czuła się zachęcona, by zaatakować nie tylko kraje bałtyckie, możliwe, że mój kraj, (który) atakuje cały czas w sposób hybrydowy – dodał. Ocenił też, że przeciągająca się w czasie wojna z Iranem byłaby na korzyść Rosji i pośrednio mogą na tym też skorzystać Chiny.

W opinii Morawieckiego, jeśli Iran zgodzi się na porozumienie, cena ropy spadnie, a gospodarka wróci na normalną ścieżkę. Rosja jest mocno dotknięta (kosztami) wojny na Ukrainie, pakietami sankcji i sankcjami nałożonymi przez prezydenta Trumpa. Więc jestem ostrożnie optymistyczny, że Ukraina osłabi Rosję, a przez to Chiny również będą osłabione. Tak przedstawia się kompozycja różnych części tej układanki – podkreślił.

Konferencja CPAC w Teksasie potrwa do soboty. W środę Biały Dom powiadomił, że Donald Trump nie weźmie udziału w tegorocznej edycji konferencji. Oznacza to, że amerykański przywódca nie spotka się w Dallas z prezydentem RP Karolem Nawrockim, który w sobotę wystąpi na CPAC.