Negocjatorzy z Iranu "błagają o zawarcie umowy"

Trump określił postawę irańskich negocjatorów mianem dziwnej. Stwierdził, że z jednej strony „błagają o zawarcie umowy”, a z drugiej - twierdzą publicznie, że „rozpatrują naszą propozycję”. W opinii prezydenta USA, Iran „został militarnie zmieciony z powierzchni ziemi i nie ma szans na powrót”.

„Lepiej, żeby szybko podeszli do sprawy poważnie, zanim będzie za późno, bo kiedy to nastąpi, NIE BĘDZIE ODWROTU i nie będzie to nic przyjemnego” – zagroził Trump.

Negocjacje USA z Iranem

W ostatnich dniach Trump sugerował, że wysłannicy Waszyngtonu negocjują z przedstawicielami irańskich władz warunki zakończenia wojny, a osiągnięcie porozumienia ma być kwestią czasu. W poniedziałek napisał, że oba kraje przeprowadziły „bardzo dobre i produktywne” rozmowy na temat „całkowitego i ostatecznego zakończenia działań wojennych na Bliskim Wschodzie”.

W reakcji na ten wpis władze Iranu poinformowały, że nie było żadnych negocjacji, a w środę szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi ogłosił, że jego państwo zamierza dalej walczyć z Izraelem i USA i po raz kolejny zaprzeczył, by toczyły się rokowania pokojowe. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała natomiast, że „jeśli Iran nie zawrze porozumienia i nie zrozumie, że został pokonany, prezydent Trump jest gotowy rozpętać piekło”.

Atak USA i Izraela na Iran

Izrael i USA prowadzą od 28 lutego wojnę przeciwko Iranowi, którego władze - w opinii izraelskiego rządu - są żywotnym zagrożeniem dla istnienia państwa żydowskiego. W odwecie Iran atakuje cele w samym Izraelu, a także krajach regionu, które mają najsilniejsze związki z USA.

Jednym ze skutków konfliktu jest ustanowiona przez Iran blokada cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi m.in. około 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej. W jej efekcie w ostatnich tygodniach ceny surowca gwałtownie wzrosły na całym świecie.