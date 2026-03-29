Księża nie wpuszczeni do bazyliki w Jerozolimie

Kardynał Pierbattista Pizzaballa i kustosz Ziemi Świętej, ojciec Francesco Ielpo zostali w niedzielę rano zatrzymani przed bazyliką przez izraelską policję i zmuszeni do zawrócenia.

Patriarchat oświadczył, że zatrzymanie duchownych "jest rażąco nierozsądnym i nieproporcjonalnym środkiem" i "stanowi poważny precedens i lekceważy wrażliwość miliardów ludzi na całym świecie, którzy w tym tygodniu patrzą w stronę Jerozolimy".

Biuro Netanjahu wydało oświadczenie

Biuro Netanjahu wydało komunikat w tej sprawie. "W ciągu ostatnich kilku dni Iran wielokrotnie atakował pociskami balistycznymi miejsca święte wszystkich trzech religii monoteistycznych w Jerozolimie. Podczas jednego z ataków odłamki pocisku spadły kilka metrów od Bazyliki Grobu Pańskiego" – poinformowało na platformie X.

"Dziś, ze względu na szczególną troskę o bezpieczeństwo, policja jerozolimska uniemożliwiła łacińskiemu patriarsze, kardynałowi Pizzaballi, odprawienie mszy w Bazylice Grobu Pańskiego" – czytamy w oświadczeniu. "Nie było w tym żadnych złych intencji, a jedynie troska o jego (kardynała) bezpieczeństwo" - oświadczył biuro premiera.

Biuro premiera Netanjahu poinformowało również o przygotowaniach planu, który umożliwi przywódcom chrześcijańskim odprawianie nabożeństw w świątyni.

Reakcja premiera Włoch i prezydenta Polski

Na ten incydent zareagowali premier Włoch Giorgia Meloni i minister spraw zagranicznych Antonio Tajani. W poniedziałek ambasador Izraela we Włoszech został wezwany do tamtejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Prezydent Karol Nawrocki skierował słowa wsparcia do łacińskiego patriarchy Jerozolimy oraz "wszystkich chrześcijan zamieszkujących Ziemię Świętą". "Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, a chrześcijanie przygotowują się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Działania izraelskiej policji, które potępiam, są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej" – napisał prezydent w mediach społecznościowych.

28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, który w odwecie przystąpił do ataków na cele na Bliskim Wschodzie, w tym na miasta w Izraelu.