Ubrania podrożeją?

Według gazety zablokowanie przez Iran cieśniny Ormuz i ataki odwetowe tego kraju na lotniska w Zatoce Perskiej silnie uderzają w południowoazjatyckich producentów, drastycznie podnosząc koszty produkcji i transportu.

Przemysł tekstylny w Azji Południowej, którego wartość eksportu sięga ok. 50 mld USD, zmaga się z niedoborami gazu ziemnego niezbędnego do zasilania fabryk oraz brakami surowców petrochemicznych do wytwarzania włókien syntetycznych - podkreśla "SCMP”. Dodatkowo ataki dronów na lotniska m.in. w Dubaju wywindowały stawki frachtu lotniczego dla "fast fashion”, czyli krótkotrwałej i taniej mody - o 70 proc.

Wzrost cen w fast fashion

Szefowa Amerykańskiego Stowarzyszenia Przemysłu Modowego Julia K. Hughes ocenia, że „wszyscy spodziewają się wzrostu cen”, jednak inni eksperci wskazują, iż skala podwyżek zależy od pozycji rynkowej danej firmy. Marki budżetowe zamierzają utrzymać obecne ceny do wyczerpania zapasów, a następnie je podniosą. Natomiast producenci odzieży premium mogą wziąć część wyższych kosztów na siebie, aby utrzymać klientów.

Dyrektorka programowa w Asia Society Policy Institute Farwa Aamer podkreśla, że obecne zakłócenia wywołają też „natychmiastową presję na wielkość eksportu i zatrudnienie”, uderzając w gospodarki takich państw jak Bangladesz czy Pakistan, gdzie branża ta stanowi źródło utrzymania dla milionów osób.

Eksperci prognozują również, że zachodnie koncerny przyspieszą przenoszenie produkcji bliżej rynków zbytu.

Jakie ubrania kupować?

Waseem Akhtar Khan z pakistańskiej firmy Cotton Web, produkującej dla zachodnich koncernów, radzi konsumentom, by wybierali ubrania z materiałów naturalnych, jak len czy bawełna, które są mniej podatne na skoki cen surowców petrochemicznych niż syntetyki, typu poliester i nylon - podkreśla „SCMP”.

Polska, jesli chodzi o rynek odzieżowy, pełni ważną funkcję w projektowaniu, marketingu i sprzedaży produktów odzieżowych. Jak podaje portal 'Bezprawnik", "kluczowe znaczenie ma obsługa rynku e-commerce i dystrybucja odzieży na inne rynki europejskie".

Wartość polskiego rynku odzieżowego

Polacy wydają ogromne sumy na ubrania. Z szacunków Polskiej Izby Odzieżowo-Tekstylnej (PIOT) wynika, że rynek odzieżowy w Polsce w 2024 roku miał wartość 66,9 mld zł.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie może odbić się na naszych portfelach. Ceny paliw na stacjach benzynowych też rosną.