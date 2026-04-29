Spektakularne i groźne zjawisko na Bałtyku. Naukowcy alarmują

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 09:21
Spektakularne i groźne zjawisko na Bałtyku. Naukowcy alarmują/Shutterstock
Satelita Landsat-8 zarejestrował na wodach Bałtyku zjawisko, które choć wizualnie spektakularne, jest sygnałem alarmowym dla ekosystemu. Na zdjęciach widoczne są ogromne, zielone struktury formujące się w gigantyczne wiry. To efekt masowego zakwitu glonów, który obejmuje coraz większe obszary morza.

Natura zjawiska i jego przyczyny

Najnowsze dane satelitarne pokazują, że zielone formacje, przypominające swoim kształtem błyszczące muszle, rozciągają się na dziesiątki kilometrów. Zjawisko to występuje obecnie równolegle w dwóch kluczowych rejonach: Zatoce Gdańskiej oraz Zatoce Fińskiej.

NASA podała datę końca życia na Ziemi. Naukowcy skracają prognozy o połowę
NASA podała datę końca życia na Ziemi. Naukowcy skracają prognozy o połowę

Za ten stan rzeczy odpowiadają przede wszystkim mikroskopijne organizmy, w tym głównie cyjanobakterie (sinice). Eksperci wskazują na konkretne czynniki, które napędzają ich gwałtowną ekspansję:

  • Wysoka temperatura wody - postępujące ocieplenie sprzyja szybszemu rozwojowi fitoplanktonu.
  • Warunki pogodowe - słaby wiatr i niewielkie falowanie pozwalają glonom gromadzić się przy powierzchni.
  • Nadmiar biogenów - do morza trafiają ogromne ilości składników odżywczych (głównie fosforu), które pochodzą z nawozów sztucznych spłukiwanych z pól uprawnych do rzek.

Bałtyckie "pustynie". Skala problemu jest ogromna

Choć zielone wiry z kosmosu mogą wydawać się fascynujące, ich obecność oznacza śmiertelne zagrożenie dla morskiej fauny. Proces rozkładu tak ogromnej masy glonów drastycznie wyczerpuje zasoby tlenu w wodzie. Prowadzi to do powstawania tzw. martwych stref, w których życie biologiczne całkowicie zamiera.

Według badań naukowców z Uniwersytetu w Turku, obszary beztlenowe w regionie Bałtyku zajmują już blisko 70 tys. km². Aby zobrazować tę skalę, badacze porównują ją do powierzchni 135-krotności obszaru Warszawy.

Specjaliści nie pozostawiają złudzeń. Połączenie globalnego ocieplenia oraz stałego dopływu zanieczyszczeń z rolnictwa sprawia, że podobne zjawiska będą występować coraz częściej. Dla Bałtyku oznacza to nie tylko degradację środowiska, ale również realne ryzyko gwałtownego spadku populacji ryb oraz wymierania innych organizmów morskich.

Powiązane
Chiński satelita szpiegowski w służbie Iranu. Był wykorzystany do ataków na bazy USA na Bliskim Wschodzie
Chiński satelita szpiegowski w służbie Iranu. Był wykorzystany do ataków na bazy USA na Bliskim Wschodzie
ESA wystrzeliła Celeste - satelity, które mogą zmienić nawigację w Europie
ESA wystrzeliła Celeste - satelity, które mogą zmienić nawigację w Europie
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium obsypie się przepięknymi kwiatami
Prawdziwy egzamin z życia w PRL. Pytanie 12 odsiewa udających ekspertów
4 maja 2026 wolny od pracy dla Polaków?
Poniedziałek, 4 maja dniem wolnym od pracy dla Polaków? Czy należy się wolny poniedziałek za święto w niedzielę w 2026?
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Quiz dla pokolenia urodzonego w czasach PRL. 40-latkowie i starsi powinni zdobyć 10/10
Quiz dla pokolenia urodzonego w czasach PRL. 40-latkowie i starsi powinni zdobyć 10/10
Badanie techniczne samochodu Volkswagen Touran w stacji kontroli pojazdów
Wchodzi nowe badanie auta. W 2026 diagnosta sprawdzi jedną rzecz i żegnaj dowód rejestracyjny
