Państwo NATO szykuje się "na najgorsze". Mowa o "stanie wojny z Rosją"

Opublikowany we wtorek dokument dostępny był (od zeszłego roku) dotąd tylko dla kluczowych podmiotów mających znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw. Teraz został udostępniony po to by - jak podkreślono - uświadomić społeczeństwu wystarczające zrozumienie zagrożenia oraz konieczność wsparcia wojska w przypadku ekstremalnej sytuacji kryzysowej i stanu wojny.

Przygotowani na "wojnę na dużą skalę" z Rosją

Według tego scenariusza Rosja po takim incydencie zaatakowałaby krytyczną infrastrukturę w Finlandii. Uderzenie przerodziłoby się w wojnę na dużą skalę, na skutek czego fińskie władze przeszłyby na gospodarkę wojenną, w której towary byłyby racjonowane.

Scenariusz na zakończenie wojny Rosji z Ukrainą

W hipotetycznym scenariuszu założono, że wojna na Ukrainie zakończyła się zawieszeniem broni, współpraca między Rosją a Chinami pogłębia się, zaś USA coraz bardziej wycofują się z Europy. Presja na Finlandię - czytamy - mogłaby być związana z kwestią kontroli nad autonomicznymi I zdemilitaryzowanymi Wyspami Alandzkimi, położonymi w połowie przeprawy morskiej do Szwecji i mającymi znaczenie strategiczne.

NATO wg Moskwy coraz większym zagrożeniem

Jednocześnie NATO (do którego Finlandia przystąpiła w 2023 r.) jest przedstawiane przez Moskwę jako coraz większe zagrożenie. Ponadto zaostrza się sytuacja na wschodniej granicy, a niezadowolenie z fińskiej polityki wewnętrznej wzrasta. Kolejnym etapem po ogłoszeniu przez Helsinki stanu wyjątkowego w kraju, byłoby przeprowadzenie przez Rosję wojskowej „operacji specjalnej”, w której do ataków wykorzystane zostałyby drony, a równocześnie przeprowadzane byłyby sabotaże. W przygotowaniu tego scenariusza zaangażowani byli także eksperci sztabu sił zbrojnych oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa Agencji Łączności oraz Transportu (Traficom).