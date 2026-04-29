Dziennik Gazeta Prawana logo

Państwo NATO szykuje się "na najgorsze". Mowa o "stanie wojny z Rosją"

Beata Zatońska
dzisiaj, 09:16
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
armia
Fińska armia szykuje się "na najgorsze"/Shutterstock
Sytuacja jest naprawdę poważna. Fińska Agencja Rezerw Strategicznych opublikowała - dotąd utajniony - scenariusz, w którym Finlandia po zakończeniu wojny na Ukrainie znalazłaby się w stanie wojny z Rosją. W hipotetycznej sytuacji kryzys rozpoczyna się od presji politycznej na Helsinki oraz cyberataków, a następnie eskaluje, gdy rosyjski myśliwiec rozbija się na terytorium kraju.

Opublikowany we wtorek dokument dostępny był (od zeszłego roku) dotąd tylko dla kluczowych podmiotów mających znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw. Teraz został udostępniony po to by - jak podkreślono - uświadomić społeczeństwu wystarczające zrozumienie zagrożenia oraz konieczność wsparcia wojska w przypadku ekstremalnej sytuacji kryzysowej i stanu wojny.

Przygotowani na "wojnę na dużą skalę" z Rosją

Według tego scenariusza Rosja po takim incydencie zaatakowałaby krytyczną infrastrukturę w Finlandii. Uderzenie przerodziłoby się w wojnę na dużą skalę, na skutek czego fińskie władze przeszłyby na gospodarkę wojenną, w której towary byłyby racjonowane.

Wojna na wyniszczenie. Rosja krwawi szybciej niż ZSRR w Afganistanie

Scenariusz na zakończenie wojny Rosji z Ukrainą

W hipotetycznym scenariuszu założono, że wojna na Ukrainie zakończyła się zawieszeniem broni, współpraca między Rosją a Chinami pogłębia się, zaś USA coraz bardziej wycofują się z Europy. Presja na Finlandię - czytamy - mogłaby być związana z kwestią kontroli nad autonomicznymi I zdemilitaryzowanymi Wyspami Alandzkimi, położonymi w połowie przeprawy morskiej do Szwecji i mającymi znaczenie strategiczne.

Europa popełniła błąd? "Rosja może się zmienić, czego przykładem są Niemcy"

NATO wg Moskwy coraz większym zagrożeniem

Jednocześnie NATO (do którego Finlandia przystąpiła w 2023 r.) jest przedstawiane przez Moskwę jako coraz większe zagrożenie. Ponadto zaostrza się sytuacja na wschodniej granicy, a niezadowolenie z fińskiej polityki wewnętrznej wzrasta. Kolejnym etapem po ogłoszeniu przez Helsinki stanu wyjątkowego w kraju, byłoby przeprowadzenie przez Rosję wojskowej „operacji specjalnej”, w której do ataków wykorzystane zostałyby drony, a równocześnie przeprowadzane byłyby sabotaże. W przygotowaniu tego scenariusza zaangażowani byli także eksperci sztabu sił zbrojnych oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa Agencji Łączności oraz Transportu (Traficom).

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Rosjawojnafinlandia
Powiązane
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPaństwo NATO szykuje się "na najgorsze". Mowa o "stanie wojny z Rosją" »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj