Ann Widdecombe została znaleziona martwa w domu w miejscowości Haytor w hrabstwie Devon w czwartek rano. Matt Longman, zastępca szefa policji Devon i Kornwalii podkreślił, że na tym etapie nie ma przesłanek, by zakładać, że zbrodnia miała podłoże polityczne lub terrorystyczne.

Policja zatrzymała podejrzanego ws. morderstwa prawicowej polityczki

Policja opisuje podejrzanego jako dwudziestosześcioletniego, białego mężczyznę, brytyjskiego obywatela. Aresztowany został w Newton Abbot, oddalonym od Haytor o ok. 15 km.

Na doniesienia zareagował premier Keir Starmer mówiąc, że Widdecombe "przez wiele lat była wybitną polityczką i miała na koncie wiele osiągnięć". Szefowa Konserwatystów Kemi Badenoch powiedziała, że Widdecombe "nigdy nie bała się mówić tego, co myśli, i twardo walczyła o to, w co wierzyła”. Były szef rządu Boris Johnson nazwał zmarłą "heroiczną brexiterką” i podkreślił jej talent oratorski.

Kim była Ann Widdecombe?

Jako polityczka Widdecombe dała się poznać jako zagorzała przeciwniczka Unii Europejskiej i aborcji. Przeszła na katolicyzm częściowo w geście niezgody na decyzję Kościoła Anglii, by wyświęcać kobiety. Sprzeciwiała się uchyleniu przepisów o zakazie promocji homoseksualizmu przez władze samorządowe z 1988 roku.

Widdecombe przez 23 lata zasiadała w Izbie Gmin jako konserwatywna posłanka z Maidstone. W rządzie Johna Majora była m.in. podsekretarzem stanu ds. więziennictwa. Z Izby Gmin odeszła w 2010 roku. W 2019 r. na krótko została europosłanką Brexit Party Nigela Farage'a. Jej mandat wygasł wraz z wyjściem Królestwa z UE w nieco ponad pół roku później. Widdecombe wspierała potem Reform UK, następczynię Brexit Party. Odpowiadała wtedy za sprawy związane z migracją.

Widdecombe pojawiła się w popularnych programach telewizyjnych: „Strictly Come Dancing" oraz celebryckiej wersji Big Brothera.

W ostatnich latach w Królestwie doszło do dwóch głośnych morderstw osób związanych z polityką. Laburzystka Jo Cox straciła życie w 2016 roku w wyniku ataku skrajnego prawicowca, a konserwatysta David Amess został zamordowany przez islamistę w 2021 roku.