12 lat więzienia dla b. szefa spółki zarządzającej autostradami za katastrofę mostu w Genui

W tej sprawie łącznie oskarżono 57 osób, wśród nich są byli menadżerowie z Autostrade per l'Italia oraz inżynierowie firmy odpowiadającej za rozwiązania techniczne SPEA, a także urzędnicy z ministerstwa infrastruktury i transportu.

14 sierpnia 2018 roku załamała się centralna część wiaduktu zwanego także mostem Morandiego, będącego częścią autostrady A10, która biegnie od granicy z Francją do Genui. Winą za katastrofę została obarczona firma Autostrade per l'Italia, która zdaniem sądu, zaniedbała stan techniczny wiaduktu, co doprowadziło do tragedii.

Wypadek na autostradzie A16 w 2013 roku

Jak zauważyła agencja ANSA, Castellucci odbywa już sześcioletnią karę więzienia, na którą skazano go w innej sprawie, dotyczącej wypadku na autostradzie A16 w 2013 roku. Wówczas w mieście Monteforte Irpino, w prowincji Avellino zginęło 40 osób.