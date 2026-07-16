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Kara za tragedię w Genui. 12 lat więzienia dla byłego szefa spółki zarządzającej mostem

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
59 minut temu
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Reporter baza 2020-06-b
Kara za tragedię w Genui. 12 lat więzienia dla byłego szefa spółki zarządzającej mostem/East News
Były szef spółki Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci został w czwartek skazany przez włoski sąd na 12 lat więzienia za katastrofę mostu-wiaduktu w Genui w 2018 r., w skutek której zginęły 43 osoby. Prokuratura domagała się ostrzejszej kary 18 lat więzienia.

12 lat więzienia dla b. szefa spółki zarządzającej autostradami za katastrofę mostu w Genui

W tej sprawie łącznie oskarżono 57 osób, wśród nich są byli menadżerowie z Autostrade per l'Italia oraz inżynierowie firmy odpowiadającej za rozwiązania techniczne SPEA, a także urzędnicy z ministerstwa infrastruktury i transportu.

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14 sierpnia 2018 roku załamała się centralna część wiaduktu zwanego także mostem Morandiego, będącego częścią autostrady A10, która biegnie od granicy z Francją do Genui. Winą za katastrofę została obarczona firma Autostrade per l'Italia, która zdaniem sądu, zaniedbała stan techniczny wiaduktu, co doprowadziło do tragedii.

Wypadek na autostradzie A16 w 2013 roku

Jak zauważyła agencja ANSA, Castellucci odbywa już sześcioletnią karę więzienia, na którą skazano go w innej sprawie, dotyczącej wypadku na autostradzie A16 w 2013 roku. Wówczas w mieście Monteforte Irpino, w prowincji Avellino zginęło 40 osób.

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Źródło PAP
Tematy: włochykatastrofawyrokmost
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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