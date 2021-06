oskarżają białoruskich pograniczników o udział w przerzucie nielegalnych emigrantów do Unii Europejskiej . Nazywają to przejawem wojny hybrydowej prowadzonej przez Alaksandra Łukaszenkę. Na granicy polsko-białoruskiej takiego zjawiska na razie nie zauważono. To odwrotność sytuacji z 2012 r., gdyuderzał w podobny sposób przede wszystkim w Polskę, a nie Litwę.