Wolontariuszka trafiła do niewoli w Mariupolu 16 marca. W poniedziałek ukraiński serwis NV.ua omawia pierwszy wywiad, którego kobieta udzieliła po odzyskaniu wolności - dla ukraińskiej redakcji Deutsche Welle.

Reklama

Przez cały ten czas (...) nie miałam niczego. To, co miałam na sobie - jeden komplet bielizny, spodnie, buty i trochę ubrań, to wszystko. Całą resztę mi odebrano. Nie udostępniono mi ani telefonu ani nie udzielono pomocy medycznej. Później raz pomogła sanitariuszka. (...) Nie będę mówić o torturach i wpływie psychologicznym, choć był straszny, dopóki nie zakończy się śledztwo - powiedziała "Tajra".

"Zostało tam bardzo wielu naszych jeńców"

Kobieta przekazała, że pod koniec była przetrzymywana w areszcie śledczym w Doniecku. Zostało tam bardzo wielu naszych jeńców. Stosunek do nich jest straszny. Mniej więcej karmią, z głodu nie umrzesz. Ale w ostatnim tygodniu nawet nam nie dali mydła. W celi 22 kobiety - cela 3 na 6 metrów, 10 łóżek - opowiedziała.

Reklama

Nie pozwalano nam w dzień nawet siadać, musieliśmy stać. A spać można było od 22 do 6 rano. (...) Siedzieć można było tylko na małych ławkach, na których wszystkie kobiety się nie mieściły, maksymalnie może tam usiąść sześć chudych dziewczyn. Trzeba się wymieniać i stale kontrolują, czy nie siedzisz. Jeśli usiądziesz, to karzą cię - na początku krzyczą, a później mogą wejść i coś zrobić - dodała "Tajra".