Rosjanie nasilają naloty dronowe na Ukrainę. Nie dość, że rzucają do ataku setki dronów, to jeszcze zmienili taktykę uderzeń, by jeszcze skuteczniej przenikać przez obronę przeciwlotniczą Ukrainy. We wtorek dokładnie opisał ją Jurij Ignat, rzecznik ukraińskich sił powietrznych.