Dokładne dane liczbowe NATO – zarówno te ogólne, jak i dotyczące poszczególnych krajów – pozostają tajne. Jednak według wysokiego rangą wojskowego ze struktur Sojuszu, z którym rozmawiał Reuters, planowany cel to przygotowanie 120–130 brygad gotowych do akcji. Liczbę tę potwierdza również przedstawiciel jednego z rządów z kraju NATO. Są to dość ambitne założenia, biorąc pod uwagę, że obecnie Sojusz dysponuje 80 brygadami. Trzeba je niemal podwoić.

Jedna brygada to zwykle około 5 tys. żołnierzy. Zatem, jak wyliczył serwis Moscow Times, liczba gotowych do walki jednostek, które NATO planuje rozmieścić w razie rosyjskiej agresji, ma wzrosnąć z około 400 do 600–650 tys. żołnierzy.

– Nowe cele opierają się na siłach i zasobach potrzebnych do odstraszania i obrony, zgodnie z naszymi nowymi planami defensywnymi – skomentował w rozmowie z Reutersem przedstawiciel NATO.

Szczegóły planów mają zostać uzgodnione w toku szczytu NATO w Hadze, który odbędzie się pod koniec czerwca.

Rośnie presja na Berlin. Nie spełnili nawet starych celów

Trzy źródła Reutersa informują, że nowe plany NATO, dotyczą w szczególnościNiemiec – przewidują bowiem wyszkolenie przez Berlin siedmiu dodatkowych brygad, liczących łącznie do 40 tysięcy żołnierzy.

Mogą być z tym jednak pewne problemy. Niemcy zobowiązał się bowiem już w 2021 r., że do końca dekady będą gotowe wystawić 10 brygad. Ale obecnie mogą wystawić jedynie osiem brygad, a dziewiąta powstaje na Litwie i ma osiągnąć gotowość bojową do 2027 r.

Tak znaczący wzrost liczby wojskowych nie będzie dla Berlina łatwy do zrealizowania. Bundeswehra wciąż nie osiągnęła celu 203 tys. żołnierzy, który został wyznaczony w 2018 roku – w ubiegłym roku brakowało ich około 20 tys. Minister obrony Boris Pistorius zasugerował możliwość przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, jeśli nie uda się zrekrutować wystarczającej liczby żołnierzy zawodowych.

W czasie zimnej wojny Niemcy dysponowały 500 tys. żołnierzy w służbie czynnej i 800 tys. rezerwistów. Obecnie, zgodnie ze strategią NATO, to właśnie Niemcy i Polska mają zapewnić większość wojsk lądowych zdolnych do natychmiastowej reakcji na ewentualny atak Rosji na wschodnią flankę Sojuszu.

Nowy cel wydatków na obronność. Tylko Polska zbliżyła

Na szczycie NATO w Hadze dyskutowane będzie również podniesienie celów krajowych wydatków na obronność. Obecnie wynosi on 2 proc. PKB, ale ma zostać podniesiony do 5 proc. PKB. Z tego 3,5 proc. ma być przeznaczone bezpośrednio na obronność, a kolejne 1,5 proc. na działania pokrewne, takie jak wzmocnienie ochrony granic i cyberbezpieczeństwo.

Jak wiadomo, Polska jest jedynym spośród 32 państw członkowskich NATO, które zbliżyło się do poziomu 5 proc. PKB przeznaczonego na obronność – w tym roku przeznaczyła na ten cel 4,7 proc. PKB. Tymczasem około jedna trzecia krajów Sojuszu nie spełnia nawet wymogu 2 proc. PKB.

Sojusz obawia się wojny z Rosją

NATO stara się znacząco wzmocnić swój potencjał wojskowy. Po inwazji na Ukrainę w 2022 r. zagrożenie ze strony Rosji stało się znacznie poważniejsze, zwłaszcza dla państw wschodniej flanki Sojuszu.

Według zachodnich ekspertów wojskowych i wywiadowczych reżim Putina może być gotowy do starcia zbrojnego z NATO pod koniec dekady, o ile konflikt w Ukrainie zostanie zakończony lub zamrożony. Umożliwi to wówczas rosyjskiej armii odbudowanie potencjału, zarówno w zakresie ludzi, jak i sprzętu. Już teraz nowoczesne typy broni produkowane przez rosyjski przemysł obronny są gromadzone na magazynach, a nie wysyłane na front.