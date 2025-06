Rosjanie od miesięcy nacierają na pozycje obronne Ukraińców małymi oddziałami na motorach. Efekt? Większość z nich ginie, zanim zdołają dotrzeć do celu. Mimo to Kijów też utworzył pierwszą jednostkę motorową. "To ryzyko, na które Kijów nie może sobie pozwolić" – ocenia amerykański dziennikarz David Axe. I wyjaśnia, dlaczego.