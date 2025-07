Korea Północna planuje znacznie zwiększyć swoje militarne zaangażowanie po stronie Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Według raportu ukraińskiego wywiadu, do którego dotarła stacja CNN, w najbliższych miesiącach Pjongjang wyśle do Rosji od 25 do 30 tys. żołnierzy, którzy mają dołączyć do rosyjskich sił walczących na froncie.