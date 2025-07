Xi podkreślił też, jak przekazała agencja Xinhua, że Chiny i Rosja powinny "jednoczyć kraje Globalnego Południa, by promować rozwój międzynarodowego porządku w kierunku bardziej sprawiedliwym i racjonalnym". Według komunikatu rosyjskiego MSZ Xi przyjął Ławrowa w związku z jego udziałem w spotkaniu Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW).

Chiński przywódca podkreślił, że SzOW jest "ważna dla utrzymania pokoju, stabilności i rozwoju na kontynencie eurazjatyckim", i wezwał do "ciągłego nadawania nowego impetu" tej "strategicznej platformie". Ławrow, jak przekazało chiński resort dyplomacji, podkreślił, że Rosja "przywiązuje dużą wagę do swoich stosunków z Chinami i oczekuje utrzymywania (...) komunikacji i koordynacji w sprawach międzynarodowych i regionalnych oraz promowania pokoju i stabilności na świecie i w regionie".

Kwestie Ukrainy i stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Rosyjski minister przybył do Chin po wizycie w Korei Północnej, gdzie otrzymał zapewnienie o wsparciu w wojnie z Ukrainą. Przed spotkaniem z Xi, Ławrow spotkał się w niedzielę ze swoim chińskim odpowiednikiem Wangiem Yi, aby omówić kwestie Ukrainy i stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

Komunistyczne władze Chin nigdy publicznie nie potępiły Rosji za pełnoskalową inwazję na Ukrainę, a w ciągu ostatnich trzech lat wzmocniły swoje więzi gospodarcze, wojskowe i polityczne z tym państwem. SzOW to sojusz polityczny zainicjowany w 2001 r przez Chiny i Rosję. Jego głównym celem jest umacnianie bezpieczeństwa regionalnego, a Pekin promuje go jako przeciwwagę dla zachodnich bloków, takich jak NATO. Do organizacji należą także: Indie, Kazachstan, Kirgistan, Pakistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Iran i Białoruś. Mongolia i Afganistan posiadają status obserwatora.